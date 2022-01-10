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Ольга Дибцева рассказала о зависимости от соцсетей

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10 января 2022
10 января на телеканале СТС выходит новый сериал «Семейка», в котором Ольге Дибцевой досталась одна из главных ролей. Она сыграла Надю Нестерову – жену, маму и хранительницу очага, которая вместе с мужем обратилась к семейному психологу в надежде спасти 17-летний брак. Сама Ольга прекрасно справляется с ролью «деловой» мамы. В конце 2019 года она родила дочь Серафиму, однако работа не позволила ей как следует отдохнуть. В недавнем интервью изданию «Hello!» актриса призналась, что совмещать семью и плотный рабочий график ей помогает муж.

Ольга Дибцева рассказала о зависимости от соцсетей

«На самом деле после рождения дочери на меня всё посыпалось как из рога изобилия: и актёрские предложения, и режиссёрские, и сценарий дописался. У меня сейчас очень плотный график без выходных. И всё это мне по плечу только благодаря мужу, который взял на себя большую часть забот о ребёнке. При том, что он занимает руководящую должность, после работы он сидит с Серафимой, а если я на съёмках, после ухода няни кормит и укладывает спать. Я ему за это очень благодарна. Он замечательный папа».

Чтобы хоть как-то разгрузить себя, актриса даже провела эксперимент – провела 2 недели без социальных сетей. Сейчас актриса снова вышла на связь с подписчиками, но всё равно продолжает себя ограничивать.

Ольга Дибцева рассказала о зависимости от соцсетей

«Один психолог мне сказал: «Если что-то нельзя измерить, значит, этого нет». Он спрашивал: сколько процентов жизни у меня уходит на это или то. И когда я провела такой анализ, поняла, что на соцсети трачу семьдесят процентов своего времени. Конечно, я была в ужасе. И теперь стараюсь ограничивать себя в этом, хоть и сложно. Но я пытаюсь переключаться на что-то другое: читать книги, гулять, писать сценарий, заниматься домашними делами».
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Ольга Дибцева рассказала о зависимости от соцсетей фотографии
Ольга Дибцева рассказала о зависимости от соцсетей фотографии
Ольга Дибцева рассказала о зависимости от соцсетей фотографии
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