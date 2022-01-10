Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«У меня к нему масса вопросов»: Иван Янковский о фильме «Союз Спасения»

10 января
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
10 января 2022
В интервью Надежде Стрелец 31-летний Иван Янковский признался, что у него много вопросов к фильму о восстании декабристов «Союз Спасения», в котором он сыграл Михаила Бестужева-Рюмина. Выход амбициозного проекта Константина Эрнста был приурочен к новогодним каникулам 2020 года. Тем не менее, картина не окупилась в прокате, а критики и зрители, усвоив зашифрованное авторами послание о том, что сопротивление бесполезно, скептически отнеслись к художественным достоинствам картины. Для 2-часового фильма он оказался слишком многофигурным и плотным с событийной точки зрения. Создатели фильма приняли решение выпустить расширенную многосерийную версию «Время гнева», которая должна выйти на одной из онлайн-платформ в этом году.

«У меня к нему масса вопросов»: Иван Янковский о фильме «Союз Спасения»

«Союз Спасения» - у меня к нему масса вопросов. Потому что ощущение было, что я в другом фильме снимаюсь. Абсолютно. Те сцены, которые я играл на французском языке, французский, который я учил специально, чтобы показать Михаила Бестужева-Рюмина с интересной, другой стороны - это всё не вошло в кино, к сожалению. Сейчас, правда, выйдет сериал, который это дополнит всё. И там больше материала. Но не та картина вышла, которая, я думал, будет. Я думал, что это будет история про пацанов, которые хотели изменить страну в лучшую сторону после того, как они победили во Франции. Вышло чуть-чуть не то».

«В кино всё делает монтаж. Это - самое важное из киноприспособлений. Кино рождается на монтаже. Как я и говорил: я снимался в одном фильме, но можно смонтировать и донести до зрителя эту историю в таком виде, что потом будешь удивляться и не понимать, почему она так выглядит. Хотя изначально ощущения от неё были другие. И посыл другой. Самого меня конечный результат этой картины не устраивает».

«У меня к нему масса вопросов»: Иван Янковский о фильме «Союз Спасения»

Естественно, как и большинство высокобюджетных отечественных блокбастеров, «Союз Спасения» попал под скальпель влогера Евгения Баженова, известного под псевдонимом BadComedian. Янковский признался, что смотрел обзор Баженова на «Союз Спасения» и отметил, что это было весело и смешно.

«Кстати, в «Союзе Спасения» он на меня вообще никакого внимания не обратил. А вот когда он рассуждал о фильме «Ночные стражи», то он хорошенько по мне прошёлся, и я считаю, абсолютно правильно. Ну мне не обидно, я же сам всё вижу. Если итоговый результат достойный - обсуждать и обозревать нечего. Тогда он и не выпускает [обзоры], правильно?»

Однако в деятельности Баженова Янковский видит одну общую неприятную и губительную для кино тенденцию, о которой уже не раз говорили другие кинематографисты. По мнению которых паства Баженова удовлетворяется его обзорами и не идёт в кинотеатры за собственными впечатлениями и мнениями.

«У меня к нему масса вопросов»: Иван Янковский о фильме «Союз Спасения»

«Мы с вами всё время рассуждаем о том, что у нас кино в плохой ситуации находится. Но мы же с вами сами его и топим. Мы его не смотрим, мы изначально имеем о кино какое-то мнение, исходя из трейлера. Или отношение к определённой студии. Или мы это смотрим, сразу думая о том, что Женя будет это обозревать, это точно плохо, поэтому мы это и посмотрим, убедимся в этом. Мне кажется, это неправильный путь.
Нужно найти другую структуру понимания между создателями и зрителями. Не такую обидную, больную, шероховатую. Когда «всё плохо, вы г**но, вы пилите бюджеты, русское кино плохое, опять двадцать пять, мы будем это обозревать и смеяться над вами, хахаха».

«Я сейчас говорю от лица людей, которые делают кино в России. У нас никогда нет задачи зрителя обидеть и расстроить. Мы всегда когда делаем что-то, мы хотим зрителя пригласить на наше кино в кинотеатр. Мы дико расстраиваемся, когда все идут на американский фильм, а на наш не идут. Особенно, если это кино большой формы. Мы очень обижаемся. Мы хотим всегда вас порадовать. Да, у нас что-то не получается. Да, мы неправы, да, где-то мы соврали. Но мы всегда стараемся рассказать вам историю, которая вам должна быть по духу намного ближе, чем какая-то американская история».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Господа офицеры: Леонид Бичевин, Александр Домогаров и Игорь Петренко
«Союз Спасения»: Дней Александровых трагический конец
Поиск по меткам
мнение
персоны
Евгений БаженовКонстантин ЭрнстИван Янковский
фильмы
Союз Спасения

фотографии >>
«У меня к нему масса вопросов»: Иван Янковский о фильме «Союз Спасения» фотографии
«У меня к нему масса вопросов»: Иван Янковский о фильме «Союз Спасения» фотографии
«У меня к нему масса вопросов»: Иван Янковский о фильме «Союз Спасения» фотографии
«У меня к нему масса вопросов»: Иван Янковский о фильме «Союз Спасения» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Зайчук
8 января ушёл из жизни актёр Владимир Зайчук.
Александр Тимофеевский
7 января ушёл из жизни писатель, сценарист Александр Тимофеевский.

День рождения >>

Виктор Авдюшко
Леонид Галлис
Дмитрий Гранкин
Анна Дворжецкая
Анатолий Завьялов
Георгий Тараторкин
Антон Хабаров
Константин Хабенский
Юлия Хлынина
Бернар Блие
Марк Блукас
Хенрик Боуколовский
Джейсон Коннери
Мариан Коциняк
Аманда Пит
Род Тейлор
все родившиеся 11 января >>

Афиша кино >>

King's man: Начало
боевик, комедия, приключения, шпионский фильм
Великобритания, США, 2020
Даже мыши попадают в рай
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Чехия, Словакия, Польша, Бельгия, Франция, 2021
Крик
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Одни дома
комедия, семейное кино, фильм о животных
США, 2021
Лакричная пицца
драма, комедия
США, 2021
Робот Ари
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2020
Тайна
приключения, семейное кино
Россия, 2020
Убить босса
комедия, криминальный фильм
Россия, 2021
Фальшивомонетчик
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Звёздный разум
научная фантастика, приключения, триллер
Россия, 2021
Джигалоу
комедия
Россия, 2021
Свингеры
романтическая комедия
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен