«У меня к нему масса вопросов»: Иван Янковский о фильме «Союз Спасения»

В интервью Надежде Стрелец 31-летний Иван Янковский признался, что у него много вопросов к фильму о восстании декабристов «Союз Спасения», в котором он сыграл Михаила Бестужева-Рюмина. Выход амбициозного проекта Константина Эрнста был приурочен к новогодним каникулам 2020 года. Тем не менее, картина не окупилась в прокате, а критики и зрители, усвоив зашифрованное авторами послание о том, что сопротивление бесполезно, скептически отнеслись к художественным достоинствам картины. Для 2-часового фильма он оказался слишком многофигурным и плотным с событийной точки зрения. Создатели фильма приняли решение выпустить расширенную многосерийную версию «Время гнева», которая должна выйти на одной из онлайн-платформ в этом году.
«Союз Спасения» - у меня к нему масса вопросов. Потому что ощущение было, что я в другом фильме снимаюсь. Абсолютно. Те сцены, которые я играл на французском языке, французский, который я учил специально, чтобы показать Михаила Бестужева-Рюмина с интересной, другой стороны - это всё не вошло в кино, к сожалению. Сейчас, правда, выйдет сериал, который это дополнит всё. И там больше материала. Но не та картина вышла, которая, я думал, будет. Я думал, что это будет история про пацанов, которые хотели изменить страну в лучшую сторону после того, как они победили во Франции. Вышло чуть-чуть не то».
«В кино всё делает монтаж. Это - самое важное из киноприспособлений. Кино рождается на монтаже. Как я и говорил: я снимался в одном фильме, но можно смонтировать и донести до зрителя эту историю в таком виде, что потом будешь удивляться и не понимать, почему она так выглядит. Хотя изначально ощущения от неё были другие. И посыл другой. Самого меня конечный результат этой картины не устраивает».
Естественно, как и большинство высокобюджетных отечественных блокбастеров, «Союз Спасения» попал под скальпель влогера Евгения Баженова, известного под псевдонимом BadComedian. Янковский признался, что смотрел обзор Баженова на «Союз Спасения» и отметил, что это было весело и смешно.
«Кстати, в «Союзе Спасения» он на меня вообще никакого внимания не обратил. А вот когда он рассуждал о фильме «Ночные стражи», то он хорошенько по мне прошёлся, и я считаю, абсолютно правильно. Ну мне не обидно, я же сам всё вижу. Если итоговый результат достойный - обсуждать и обозревать нечего. Тогда он и не выпускает [обзоры], правильно?»
Однако в деятельности Баженова Янковский видит одну общую неприятную и губительную для кино тенденцию, о которой уже не раз говорили другие кинематографисты. По мнению которых паства Баженова удовлетворяется его обзорами и не идёт в кинотеатры за собственными впечатлениями и мнениями.
«Мы с вами всё время рассуждаем о том, что у нас кино в плохой ситуации находится. Но мы же с вами сами его и топим. Мы его не смотрим, мы изначально имеем о кино какое-то мнение, исходя из трейлера. Или отношение к определённой студии. Или мы это смотрим, сразу думая о том, что Женя будет это обозревать, это точно плохо, поэтому мы это и посмотрим, убедимся в этом. Мне кажется, это неправильный путь.
Нужно найти другую структуру понимания между создателями и зрителями. Не такую обидную, больную, шероховатую. Когда «всё плохо, вы г**но, вы пилите бюджеты, русское кино плохое, опять двадцать пять, мы будем это обозревать и смеяться над вами, хахаха».
«Я сейчас говорю от лица людей, которые делают кино в России. У нас никогда нет задачи зрителя обидеть и расстроить. Мы всегда когда делаем что-то, мы хотим зрителя пригласить на наше кино в кинотеатр. Мы дико расстраиваемся, когда все идут на американский фильм, а на наш не идут. Особенно, если это кино большой формы. Мы очень обижаемся. Мы хотим всегда вас порадовать. Да, у нас что-то не получается. Да, мы неправы, да, где-то мы соврали. Но мы всегда стараемся рассказать вам историю, которая вам должна быть по духу намного ближе, чем какая-то американская история».
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