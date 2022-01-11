СМИ: Елена Проклова перенесла инсульт

10 января 68-летняя Елена Проклова
была госпитализировала в одну из столичных больниц после жалоб на головокружение и повышенное давление. По результатам МРТ головного мозга выяснилось, что несколько дней назад актриса перенесла инсульт, и её перевели в реанимационное отделение в состоянии средней степени тяжести.
На вопросы журналистов агент актрисы отвечает, что ей ничего не известно о Елене Игоревне, однако бывший муж Прокловой, бизнесмен Андрей Тришин подтвердил информацию о госпитализации «Газете.Ру»
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Позже в СМИ появилась информация
о том, что сама актриса подтвердила слухи о госпитализации, заявив, что у неё всё нормально.
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