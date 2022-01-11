На вписке с вампирами: Глеб Калюжный, Ольга Медынич и Артём Ткаченко

24 декабря в Москве в формате закрытого квартирника состоялась премьера новогоднего эпизода
сериала START «Вампиры средней полосы»
. Исполнители главных ролей – Глеб Калюжный
, Ольга Медынич
и Артём Ткаченко
общались с гостями, пробовали «кровавые напитки» и смотрели новый эпизод под хруст легендарных чипсов Pringles.
Кроме актёров и журналистов попасть на киноквартирник смогли 13 счастливцев, выигравших в конкурсе от «Кинопоиска». Они примерили на себя образы героев сериала, а самое главное – смогли вживую пообщаться с актёрами и расспросить их обо всём на свете. Так, например, участники квартирника обсудили феномен популярности «Вампиров средней полосы», поделились мнениями о том, кто как относится к паранормальным явлениям, и, конечно, поговорили о новой серии.
Премьерный эпизод получил много лайков и высокие оценки зрителей, а всё благодаря тому, что создателям удалось совместить несколько трендовых жанров: драма, комедия, немного хоррора, и, вдобавок, как вишенка на торте, – непоколебимые семейные ценности. Словом, киноквартирник удался – новый выпуск сериала просмотрен, а хрустящие Pringles съедены.
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