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На смену Моргенштерну: Михаил Галустян, Валя Карнавал и Артур Бабич

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11 января 2022
17 января в 20:00 на СТС выходит комедийно-игровое шоу «Не дрогни!» с ведущими Михаилом Галустяном, Валей Карнавал и Артуром Бабичем. Новый проект заменит в эфире экстремальное шоу «Русский ниндзя», ведущим которого был рэпер Моргенштерн.

На смену Моргенштерну: Михаил Галустян, Валя Карнавал и Артур Бабич
фото: Михаил Галустян

«Мне нравится, что наше шоу не только про экстрим, но и про смех. Мне, как комику, особенно комфортно в таких условиях. Но, наблюдая за участниками, понимал, как сложно сохранить внутренний дзен, когда тебя со всех сторон пытаются напугать. Меня же испугать очень сложно: я тёртый армянский калач с адреналином в крови», – поделился впечатлениями Михаил Галустян.

На смену Моргенштерну: Михаил Галустян, Валя Карнавал и Артур Бабич
фото: Валя Карнавал

В каждом из четырёх испытаний ведущие выбирают себе по одному подопечному. Задача участников — не дрогнуть, даже если очень страшно. Напугать могут как безобидный свисток и лопнувший шарик, так и ток, стрельба или даже залп огнемёта. Каждое вздрагивание приносит герою балл. Дрогнувший наименьшее число раз станет победителем, а ведущий, чьи подопечные набрали больше всех баллов, будет вынужден сам пройти испытание. Среди участников нового проекта: победительница конкурса «Мисс Беларусь», литовский повар, секс-коуч, учителя, хоккеист, ресторатор, звёздный риелтор и даже бывший священник.

На смену Моргенштерну: Михаил Галустян, Валя Карнавал и Артур Бабич
фото: Артур Бабич

«В шоу очень прикольные задания, которые в интернете не увидишь. Это необычно и интересно, особенно когда мы, ведущие, проигрываем и сами проходим испытания. Что касается коллег, понял, что нужно брать пример с Михаила. Он здесь как рыба в воде», – рассказал Артур Бабич.

«Это первое телешоу, где я ведущая. Проект также раскрыл меня как смешную девчонку, которая может посмеяться над собой. А соведущие у меня самые лучшие! У нас с Мишей и Артуром получился очень мощный коннект», – поделилась Валя Карнавал.

На смену Моргенштерну: Михаил Галустян, Валя Карнавал и Артур Бабич
фото: Артур Бабич, Валя Карнавал и Михаил Галустян
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На смену Моргенштерну: Михаил Галустян, Валя Карнавал и Артур Бабич фотографии
На смену Моргенштерну: Михаил Галустян, Валя Карнавал и Артур Бабич фотографии
На смену Моргенштерну: Михаил Галустян, Валя Карнавал и Артур Бабич фотографии
На смену Моргенштерну: Михаил Галустян, Валя Карнавал и Артур Бабич фотографии
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