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Лучшие актёры киносезона: Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн

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12 января 2022
Журнал W Magazine опубликовал обложки нового выпуска Best Performances, посвящённого лучшим актёрским работам этого киносезона. Среди героев – Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч, Леди Гага, Тильда Суинтон с дочерью Онор Суинтон Бирн, Джессика Честейн и другие актёры, которые, если и не получат «Оскар» в этом году, то зрителю точно запомнятся надолго.

Лучшие актёры киносезона: Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн
фото: Кристен Стюарт


Лучшие актёры киносезона: Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн
фото: Кристен Стюарт


Лучшие актёры киносезона: Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн
фото: Джессика Честейн

Лучшие актёры киносезона: Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн
фото: Джессика Честейн

Лучшие актёры киносезона: Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн
фото: Онор Суинтон Бирн и Тильда Суинтон

Лучшие актёры киносезона: Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн
фото: Онор Суинтон Бирн и Тильда Суинтон

Каждый из героев был удостоен персональной фотосессии и интервью – так, Бенедикт Камбербэтч рассказал о главном выводе из фильма «Власть пса», за съёмки в котором, возможно, получит статуэтку.

«Главный вывод из этого фильма – осознание, что сила приходит в очень неожиданных формах. Мы должны попытаться разрушить это узкое определение силы как хулигана в школе, имеющего ключи от королевства. Потому что этот хулиган пострадал перед тем, как захотел ударить, стать женоненавистником, принижать людей или указывать им на недостатки. Я понимаю, что это может прозвучать глупо, но мы могли бы жить лучше, если бы подвергали сомнению такое поведение, искали диалога с детьми, педагогами и культурой в целом. Моему герою не хватает любви. Я думаю, что многие ведут себя жестоко, чтобы контролировать ситуацию. Им, скорее всего, не хватало любви в какой-то момент в их жизни».

Лучшие актёры киносезона: Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн
фото: Бенедикт Камбербэтч

Лучшие актёры киносезона: Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн
фото: Бенедикт Камбербэтч


Лучшие актёры киносезона: Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн
фото: Бенедикт Камбербэтч


А Леди Гага, исполнительница роли Патриции Реджани в фильме «Дом Gucci» рассказала, как, оказывается, тяжело прощаться с персонажем, в которого буквально врастаешь ментально.

«В последний день съёмок я стояла на балконе своей квартиры в Риме и слушала Дина Мартина, напевающего Mambo Italiano. У меня изо рта свисала сигарета. Я была Патрицией. Но я знала, что пришло время с ней попрощаться: большие стаи мух преследовали меня повсюду, и я действительно начала верить, что она их послала. Я была готова её отпустить».

Лучшие актёры киносезона: Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн
фото: Леди Гага

Лучшие актёры киносезона: Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн
фото: Леди Гага

Лучшие актёры киносезона: Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн
фото: Леди Гага

Также среди героев выпуска были Адам Драйвер, Джемма Чан, Дензел Вашингтон, Кейт Бланшетт и Дженнифер Хадсон.

Лучшие актёры киносезона: Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн
фото: Адам Драйвер

Лучшие актёры киносезона: Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн
фото: Джемма Чан

Лучшие актёры киносезона: Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн
фото: Джемма Чан

Лучшие актёры киносезона: Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн
фото: Дензел Вашингтон

Лучшие актёры киносезона: Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн
фото: Кейт Бланшетт

Лучшие актёры киносезона: Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн
фото: Кейт Бланшетт

Лучшие актёры киносезона: Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн
фото: Дженнифер Хадсон

Лучшие актёры киносезона: Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн
фото: Дженнифер Хадсон
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фильмы
Власть псаДом Gucci

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Лучшие актёры киносезона: Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн фотографии
Лучшие актёры киносезона: Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн фотографии
Лучшие актёры киносезона: Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн фотографии
Лучшие актёры киносезона: Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн фотографии
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