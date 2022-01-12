Лучшие актёры киносезона: Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн

Каждый из героев был удостоен персональной фотосессии и интервью – так, Бенедикт Камбербэтч рассказал о главном выводе из фильма «Власть пса», за съёмки в котором, возможно, получит статуэтку.
«Главный вывод из этого фильма – осознание, что сила приходит в очень неожиданных формах. Мы должны попытаться разрушить это узкое определение силы как хулигана в школе, имеющего ключи от королевства. Потому что этот хулиган пострадал перед тем, как захотел ударить, стать женоненавистником, принижать людей или указывать им на недостатки. Я понимаю, что это может прозвучать глупо, но мы могли бы жить лучше, если бы подвергали сомнению такое поведение, искали диалога с детьми, педагогами и культурой в целом. Моему герою не хватает любви. Я думаю, что многие ведут себя жестоко, чтобы контролировать ситуацию. Им, скорее всего, не хватало любви в какой-то момент в их жизни».
«В последний день съёмок я стояла на балконе своей квартиры в Риме и слушала Дина Мартина, напевающего Mambo Italiano. У меня изо рта свисала сигарета. Я была Патрицией. Но я знала, что пришло время с ней попрощаться: большие стаи мух преследовали меня повсюду, и я действительно начала верить, что она их послала. Я была готова её отпустить».
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