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Леонид Куравлёв госпитализирован с пневмонией

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12 января 2022
5 января 85-летний народный артист РСФСР Леонид Куравлёв был госпитализирован с пневмонией. Он находится в больнице в Коммунарке, причём тесты на ковид показали отрицательный результат.

Леонид Куравлёв госпитализирован с пневмонией


«Леонид Вячеславович находится в Коммунарке. Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация», – сказал сын артиста Василий.

Как сегодня сообщили в клинике, состояние Куравлёва остаётся тяжёлым уже на протяжении недели: «По-прежнему находится в 4-й реанимации. Тяжёлое состояние и без изменений со дня, когда его привезли. С 5 января».
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Леонид Куравлёв госпитализирован с пневмонией фотографии
Леонид Куравлёв госпитализирован с пневмонией фотографии
Леонид Куравлёв госпитализирован с пневмонией фотографии
Леонид Куравлёв госпитализирован с пневмонией фотографии
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