Леонид Куравлёв госпитализирован с пневмонией

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В новом шоу на СТС «Не дрогни!»

На смену Моргенштерну: Михаил Галустян, Валя Карнавал и Артур Бабич

На вписке с вампирами: Глеб Калюжный, Ольга Медынич и Артём Ткаченко

11 января

СМИ: Елена Проклова перенесла инсульт

Актриса была госпитализирована с жалобами на головокружение и повышенное давление