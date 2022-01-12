Леонид Куравлёв госпитализирован с пневмонией

5 января 85-летний народный артист РСФСР Леонид Куравлёв
был госпитализирован с пневмонией. Он находится в больнице в Коммунарке, причём тесты на ковид показали отрицательный результат.
«Леонид Вячеславович находится в Коммунарке. Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация»
, – сказал
сын артиста Василий.
Как сегодня сообщили
в клинике, состояние Куравлёва остаётся тяжёлым уже на протяжении недели: «По-прежнему находится в 4-й реанимации. Тяжёлое состояние и без изменений со дня, когда его привезли. С 5 января»
.
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