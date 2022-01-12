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Морской котик Фила: Филипп Киркоров присоединился к «Команде котиков»

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12 января 2022
Филипп Киркоров присоединился к звёздной команде озвучки мультфильма «Команда котиков». Голосом артиста заговорит морской котик Фила.

Морской котик Фила: Филипп Киркоров присоединился к «Команде котиков»

«Персонаж, которого я озвучиваю, – это морской котик по имени Фил, и он певец. Востребованный артист и любимец публики. Он прекрасен и, конечно, без ума от себя. Но при этом – не подлец, не негодяй, не зажравшийся тюлень или котик. Он весёлый, забавный и очень обаятельный. Фил всегда думает о своих зрителях. Когда он и его товарищи оказываются в беде, он поддерживает их музыкой, песней. Искусство и вокал - его сильные стороны», – рассказал артист о своём персонаже. Кроме Филиппа в состав звёздных голосов вошла актриса, певица и телеведущая Марина Кравец, которая озвучила морского котика Бэт.

Морской котик Фила: Филипп Киркоров присоединился к «Команде котиков»

По сюжету мультфильма морскому котику по имени Куинн надоело, что в окрестных водах хозяйничают акулы, и никто не может дать им отпор. Он решает создать супер крутую команду морских котиков, которая могла бы постоять за себя и своих собратьев. Куинну придется проявить всю свою изобретательность, чтобы отобрать несколько смельчаков и сделать из этих милых и, по своей природе, добродушных созданий суровых бойцов спецназа.
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Морской котик Фила: Филипп Киркоров присоединился к «Команде котиков» фотографии
Морской котик Фила: Филипп Киркоров присоединился к «Команде котиков» фотографии
Морской котик Фила: Филипп Киркоров присоединился к «Команде котиков» фотографии
Морской котик Фила: Филипп Киркоров присоединился к «Команде котиков» фотографии
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