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«Уж лучше я буду снимать за гроши»: Рената Литвинова о цензуре, искусстве и политике

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12 января 2022
12 января Рената Литвинова отмечает свой 55-й юбилей. В честь дня рождения актриса, продюсер и сценарист рассказала ТАСС о своём отношении к искусству, цензуре, политике и успеху в карьере.

«Уж лучше я буду снимать за гроши»: Рената Литвинова о цензуре, искусстве и политике


Про успех

«Успех определяет публика. Если на твои спектакли, фильмы, концерты трудно купить билеты — это и есть успех. С другой стороны, есть авторская камерная ниша — не про публику, а про самовыражение — в ней тоже можно укрываться, в зависимости от твоей веры в себя. Вообще побеждают одержимые — им всегда жизнь покоряется. Конечно, искусство — это не про норму, лично я всегда — за безумства! И хорошо, когда твое самовыражение встречает любовь людей — вот это самый «вышак», как у Пушкина и у Земфиры».

«Уж лучше я буду снимать за гроши»: Рената Литвинова о цензуре, искусстве и политике

Про политику

«Политика — одно из самых грязных занятий в мире. Всем нужно заниматься профессионально, если отщипывать себя от творчества — Муза покидает, как её предать, да и ради чего? Ради политики? В нашем мире, когда «всё тайное становится явным»! Но я социально активна, насколько могу. Но я не жду ничего хорошего. По этому «политическому вопросу» — я пессимист — зло пока побеждает. Но ему есть с чем и с кем бороться».

«Уж лучше я буду снимать за гроши»: Рената Литвинова о цензуре, искусстве и политике

Про запретные темы в искусстве

«Не должно быть таких тем. Это насилие — ставить какие-то условия для автора — навязывать героев и, наоборот, кого-то исключать. Поэтому автор априори должен быть непослушным, а потому не ставить себя в зависимое положение. Уж лучше я буду снимать за гроши и на коленях (как когда-то снимала «Последнюю сказку Риты» на свои деньги, на фотоаппарат), чем давить себя».

Про красоту

«Как и любовь, её не расшифруешь. Это набор чего-то внешнего и внутреннего. Конечно, красивый человек — это прежде всего добрый человек. Ничего сильнее и красивее добра нет».

«Уж лучше я буду снимать за гроши»: Рената Литвинова о цензуре, искусстве и политике


Про гениальность

«Гений — вечный дилетант, у него всё как в первый раз, свободная голова, без правил, вопреки, простота, свой голос, почерк – неудобный, неуправляемый, непредсказуемый, без кожи, приносит счастье и несчастье, гений — от его творчества приходит счастье, от него зависимость, он вдохновляет. Так много от него все требуют и эту их гениальность им не прощают. Словом, гениальным нельзя стать, их назначают свыше, как «на службу». Поэтому я так верю в талант «из ниоткуда» — с окраин городов, из нищеты, без поддержки, без родителей и — сверкающий бриллиант».

Про смысл жизни

«Если мой смысл жизни — любить — изменится, значит, я умерла».

«Уж лучше я буду снимать за гроши»: Рената Литвинова о цензуре, искусстве и политике
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«Уж лучше я буду снимать за гроши»: Рената Литвинова о цензуре, искусстве и политике фотографии
«Уж лучше я буду снимать за гроши»: Рената Литвинова о цензуре, искусстве и политике фотографии
«Уж лучше я буду снимать за гроши»: Рената Литвинова о цензуре, искусстве и политике фотографии
«Уж лучше я буду снимать за гроши»: Рената Литвинова о цензуре, искусстве и политике фотографии
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