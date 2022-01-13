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«Сечёт жизненную фишку»: Иван Янковский рассказал о Диане Пожарской

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13 января 2022
В интервью для канала ютюб-шоу Надежды Стрелец 31-летний Иван Янковский рассказал о браке с Дианой Пожарской и о том, как c рождением сына поменялись приоритеты в его жизни.
Слухи о романе с Дианой Пожарской впервые появились в сентябре 2020 года, когда стало известно о том, что десятилетний роман Ивана Янковского и Веры Панфиловой закончился расставанием. Через полгода, когда появились слухи о том, что Пожарская беременна, актриса скормила публике фотографии, подтверждающие её роман с Янковским. А в июне 2021 года актёры поделились совершенно неожиданной для всех новостью о рождении первенца, которому дали имя Олег - в честь деда. Позже, рекламируя выход драмы «Чемпион мира» Иван упомянул, что на съёмках именно этого фильма и встретил Диану. Которая «сечёт жизненную фишку» и «мастерски умеет класть на всё кое-что», слепо и глухо продвигаясь к своей цели.

«Сечёт жизненную фишку»: Иван Янковский рассказал о Диане Пожарской

«Целостная, мудрая, спокойная, не суетящаяся, правильно расставившая приоритеты. Абсолютно не похожая на актрису в привычном понимании. Смысл жизни не в том, чтобы на тебя смотрели на экране или ещё где-то. Смысл жизни в других вещах. И она это прекрасно понимает. Чувствует эту территорию. Психологически очень правильно чувствует жизнь. При всём при том, какая она замечательная, прекрасная, светлая, добрая, она жизненную фишку эту сечёт.
Мы с Дианой те люди, которые don’t give a shit, когда кто-то что-то говорит или хочет узнать. Нам вообще неважно мнение общественности. Лучше всего с Дианой мы кладём на всё кое-что. Мы в этом смысле просто… Она так вообще мастер! Это потрясающе - как она умеет никого не слышать, никого не видеть и просто делать своё дело. И делает это правильно. Этому я учусь у неё».

«Сечёт жизненную фишку»: Иван Янковский рассказал о Диане Пожарской

Также Иван рассказал о том, как изменилось его мироощущение и сознание с рождением сына: «Мужчины вообще как мне кажется, очень эгоистичные существа. Особенно, мужчина в профессии творческой. Потому что ты постоянно думаешь о том, как тебе что лучше сделать. Как тебе сыграть, как подготовиться, как быть убедительным. Рождение ребёнка кардинальным образом вытаскивает твои стремления что-то больше узнать и понять про себя наружу, чтобы понять, как сделать ему, ребёнку, комфортнее. Как сделать жене комфортнее. Как помочь им. Как быть лучше, чем ты есть. Тебя это автоматически просто немножко переводит на некий другой уровень сознания, ответственности и других разных прекрасных возможностей, вещей, размышлений. Когда у меня родился сын, я вообще понял, что то, о чём мы тут сейчас разговариваем, кино - это всё не имеет никакого значения. Имеет значение только твоя семья, твой ребёнок, которого ты можешь держать у себя на руках, который живой и из тебя состоит. И он будет как ты расти. Ты будешь его учить и вместе с ним учиться».

«Безусловно, когда мы думали, как назвать его, мне хотелось верить, что это некая реинкарнация деда. Учитывая всё то внимание, которое Олег Иванович мне давал, мне оказалось мало. И мне бы хотелось сейчас более обстоятельно поговорить про профессию, про роли, про то, как он работал. Но, к сожалению, не удалось. Поэтому я надеюсь, что это некая такая реинкарнация. Ну он похож на него очень сильно».

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«Сечёт жизненную фишку»: Иван Янковский рассказал о Диане Пожарской фотографии
«Сечёт жизненную фишку»: Иван Янковский рассказал о Диане Пожарской фотографии
«Сечёт жизненную фишку»: Иван Янковский рассказал о Диане Пожарской фотографии
«Сечёт жизненную фишку»: Иван Янковский рассказал о Диане Пожарской фотографии
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