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Режиссёр фильма «Общага» Роман Васьянов снял клип певице Адель

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13 января 2022
Вчера британская певица Адель на своём YouTube-канале представила новый клип на песню «Oh My God» с последнего альбома «30». Оператором клипа выступил 41-летний Роман Васьянов – на «Кинотавре» прошлого года он взял приз за лучший дебют с фильмом «Общага».

Режиссёр фильма «Общага» Роман Васьянов снял клип певице Адель
фото: Кадр из клипа «Oh My God»

Минималистичный, но наполненный метафорами клип Адель разворачивает перед зрителем чёрно-белую трёхмерную картинку. По пространству студии рассыпаны райские яблоки, Адель одета в пелерину католического священника, а где-то рядом ползёт змея. Предыдущий клип на песню «Easy on me» Адель доверила канадскому режиссёру Ксавье Долану, с которым до этого снимала ролик на песню «Hello». Видимо, певица любит работать со старыми знакомыми – режиссёром клипа «Oh My God» стал Сэм Браун, автор одного из ранних клипов Адель «Rolling in the Deep».

Режиссёр фильма «Общага» Роман Васьянов снял клип певице Адель
фото: Кадр из клипа «Oh My God»

Для Романа Васьянова это не первая голливудская работа. После победы на международном конкурсе рекламы в 2010 году он переехал в США и успел поработать в качестве оператора над фильмами «Ярость» с Брэдом Питтом в главной роли, «Патруль» с Джейком Джилленхолом и «Отряд самоубийц» с Марго Робби и Уиллом Смитом. В России Васьянов работал с режиссёром Валерием Тодоровским, с которым они вместе выпустили фильмы «Тиски», «Стиляги» и «Одесса».

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фотографии >>
Режиссёр фильма «Общага» Роман Васьянов снял клип певице Адель фотографии
Режиссёр фильма «Общага» Роман Васьянов снял клип певице Адель фотографии
Режиссёр фильма «Общага» Роман Васьянов снял клип певице Адель фотографии
Режиссёр фильма «Общага» Роман Васьянов снял клип певице Адель фотографии
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