Режиссёр фильма «Общага» Роман Васьянов снял клип певице Адель

фото: Кадр из клипа «Oh My God»



фото: Кадр из клипа «Oh My God»

Вчера британская певицана своём YouTube-канале представила новый клип на песню «Oh My God» с последнего альбома «30». Оператором клипа выступил 41-летний Роман Васьянов – на «Кинотавре» прошлого года он взял приз за лучший дебют с фильмом «Общага» Минималистичный, но наполненный метафорами клип Адель разворачивает перед зрителем чёрно-белую трёхмерную картинку. По пространству студии рассыпаны райские яблоки, Адель одета в пелерину католического священника, а где-то рядом ползёт змея. Предыдущий клип на песню «Easy on me» Адель доверила канадскому режиссёру Ксавье Долану , с которым до этого снимала ролик на песню «Hello». Видимо, певица любит работать со старыми знакомыми – режиссёром клипа «Oh My God» стал, автор одного из ранних клипов Адель «Rolling in the Deep».Для Романа Васьянова это не первая голливудская работа. После победы на международном конкурсе рекламы в 2010 году он переехал в США и успел поработать в качестве оператора над фильмами «Ярость» Брэдом Питтом в главной роли, «Патруль» Уиллом Смитом . В России Васьянов работал с режиссёром Валерием Тодоровским , с которым они вместе выпустили фильмы «Тиски»