Режиссёр фильма «Общага» Роман Васьянов снял клип певице Адель

Вчера британская певица Адель на своём YouTube-канале представила новый клип на песню «Oh My God» с последнего альбома «30». Оператором клипа выступил 41-летний Роман Васьянов – на «Кинотавре» прошлого года он взял приз за лучший дебют с фильмом «Общага».
фото: Кадр из клипа «Oh My God»
Минималистичный, но наполненный метафорами клип Адель разворачивает перед зрителем чёрно-белую трёхмерную картинку. По пространству студии рассыпаны райские яблоки, Адель одета в пелерину католического священника, а где-то рядом ползёт змея. Предыдущий клип на песню «Easy on me» Адель доверила канадскому режиссёру Ксавье Долану, с которым до этого снимала ролик на песню «Hello». Видимо, певица любит работать со старыми знакомыми – режиссёром клипа «Oh My God» стал Сэм Браун, автор одного из ранних клипов Адель «Rolling in the Deep».
обсуждение >>