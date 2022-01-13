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Актёры МХАТ имени Горького могут остаться без работы

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13 января 2022
В феврале МХАТ имени Горького закрывается на капитальный ремонт, который продлится до октября 2022 года. Хотя изначально проведение ремонтных работ планировалось в летнее межсезонье, новый генеральный директор театра Владимир Кехман решил закрыть театр немедленно. Что в это время будут делать актёры – пока неизвестно.

Актёры МХАТ имени Горького могут остаться без работы

«Мы рассчитывали, что ремонт начнётся ближе к лету, в межсезонье, но, видимо, Владимир Абрамович решил иначе. Продлится он аж до октября — то есть почти на год мы остаёмся без работы. Думаю, вряд ли найдутся те, кто в восторге от того, что не будет играть. Все зависли в неизвестности, актёрам пока толком ничего не сказали об их дальнейшей судьбе», – рассказали изданию StarHit в труппе театра.

Капитальный ремонт театра обойдётся в 5 млрд рублей, для работ приедут специалисты из Германии и Италии. Владимир Кехман планирует обновить сценический комплекс, который на данный момент находится в аварийном состоянии, – его не меняли более 50 лет.
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Актёры МХАТ имени Горького могут остаться без работы фотографии
Актёры МХАТ имени Горького могут остаться без работы фотографии
Актёры МХАТ имени Горького могут остаться без работы фотографии
Актёры МХАТ имени Горького могут остаться без работы фотографии
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