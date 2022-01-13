Актёры МХАТ имени Горького могут остаться без работы

В феврале МХАТ имени Горького закрывается
на капитальный ремонт, который продлится до октября 2022 года. Хотя изначально проведение ремонтных работ планировалось в летнее межсезонье, новый генеральный директор театра Владимир Кехман
решил закрыть театр немедленно. Что в это время будут делать актёры – пока неизвестно.
«Мы рассчитывали, что ремонт начнётся ближе к лету, в межсезонье, но, видимо, Владимир Абрамович решил иначе. Продлится он аж до октября — то есть почти на год мы остаёмся без работы. Думаю, вряд ли найдутся те, кто в восторге от того, что не будет играть. Все зависли в неизвестности, актёрам пока толком ничего не сказали об их дальнейшей судьбе»
, – рассказали изданию StarHit
в труппе театра.
Капитальный ремонт театра обойдётся в 5 млрд рублей, для работ приедут специалисты из Германии и Италии. Владимир Кехман планирует обновить сценический комплекс, который на данный момент находится в аварийном состоянии, – его не меняли более 50 лет.
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