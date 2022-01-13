Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Меган Фокс выходит замуж за рэпера Machine Gun Kelly

13 января
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
13 января 2022
35-летняя актриса Меган Фокс и 31-летний рэпер Колсон Бэйкер, также известный под сценическим псевдонимом Machine Gun Kelly, готовятся к свадьбе. Колсон сделал предложение Меган на крыльце у баньянового дерева, под которым в начале отношений возлюбленные «просили чуда».

Меган Фокс выходит замуж за рэпера Machine Gun Kelly

«В июле 2020 мы сидели под этим баньяновым деревом и просили о чуде. Мы не ведали боли, с которой нам предстояло столкнуться за такой короткий, безумный период времени. Не подозревали, сколько труда и жертв потребуют от нас эти отношения. Мы были пьяны любовью. И кармой. Спустя полтора года, пройдя вместе через ад и посмеявшись больше, чем можно представить, он попросил меня выйти за него замуж. Как и в каждой из предыдущих и последующих жизней я ответила «да». А потом мы выпили кровь друг друга», – написала Меган в своём Инстаграме, прикрепив видеозапись торжественного момента.

Меган Фокс выходит замуж за рэпера Machine Gun Kelly

Дизайн помолвочного кольца Колсон придумал сам совместно с ювелиром Стивеном Вебстером: два камня – изумруд (камень Меган по гороскопу) и бриллиант (камень Колсона) – держатся на магнитных шипах. По словам Бэйкера, камни «сближаются, как две половинки одной и той же души, образуя тёмное сердце».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Меган Фокс рассказала о своём психическом расстройстве
Меган Фокс рассказала о кармической связи с Колсоном Бейкером
Поиск по меткам
откровение
персоны
Колсон БейкерМеган Фокс

фотографии >>
Меган Фокс выходит замуж за рэпера Machine Gun Kelly фотографии
Меган Фокс выходит замуж за рэпера Machine Gun Kelly фотографии
Меган Фокс выходит замуж за рэпера Machine Gun Kelly фотографии
Меган Фокс выходит замуж за рэпера Machine Gun Kelly фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Михаил Лобанов
13 января ушёл из жизни актёр, педагог Михаил Лобанов.
Евгений Федорченко
13 января ушёл из жизни актёр Евгений Федорченко.
Юрий Квятковский
12 января ушёл из жизни актёр Юрий Квятковский.
Алексей Герилович
11 января ушёл из жизни актёр Алексей Герилович.

День рождения >>

Ирина Апексимова
Артур Ваха
Сергей Газаров
Александр Головин
Юрий Дедович
Владимир Костин
Лидия Чащина
Ариадна Шенгелая
Дарья Щербакова
Милош Бикович
Орландо Блум
Патрик Демпси
Паоло Пьеробон
Роберт Стэк
Рут Уилсон
Николь Эггерт
все родившиеся 13 января >>

Афиша кино >>

King's man: Начало
боевик, комедия, приключения, шпионский фильм
Великобритания, США, 2020
Даже мыши попадают в рай
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Чехия, Словакия, Польша, Бельгия, Франция, 2021
Крик
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Одни дома
комедия, семейное кино, фильм о животных
США, 2021
Лакричная пицца
драма, комедия
США, 2021
Робот Ари
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2020
Тайна
приключения, семейное кино
Россия, 2020
Убить босса
комедия, криминальный фильм
Россия, 2021
Фальшивомонетчик
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Звёздный разум
научная фантастика, приключения, триллер
Россия, 2021
Свингеры
романтическая комедия
Россия, 2021
Джигалоу
комедия
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram