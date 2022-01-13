Меган Фокс выходит замуж за рэпера Machine Gun Kelly

35-летняя актриса Меган Фокс
и 31-летний рэпер Колсон Бэйкер
, также известный под сценическим псевдонимом Machine Gun Kelly, готовятся к свадьбе. Колсон сделал предложение Меган на крыльце у баньянового дерева, под которым в начале отношений возлюбленные «просили чуда»
.
«В июле 2020 мы сидели под этим баньяновым деревом и просили о чуде. Мы не ведали боли, с которой нам предстояло столкнуться за такой короткий, безумный период времени. Не подозревали, сколько труда и жертв потребуют от нас эти отношения. Мы были пьяны любовью. И кармой. Спустя полтора года, пройдя вместе через ад и посмеявшись больше, чем можно представить, он попросил меня выйти за него замуж. Как и в каждой из предыдущих и последующих жизней я ответила «да». А потом мы выпили кровь друг друга»
, – написала Меган в своём Инстаграме
, прикрепив видеозапись торжественного момента.
Дизайн помолвочного кольца Колсон придумал сам совместно с ювелиром Стивеном Вебстером
: два камня – изумруд (камень Меган по гороскопу) и бриллиант (камень Колсона) – держатся на магнитных шипах. По словам Бэйкера
, камни «сближаются, как две половинки одной и той же души, образуя тёмное сердце»
.
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