Лиза Боне и Джейсон Момоа заявили о расставании

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После помолвки влюблённые выпили кровь друг друга

Меган Фокс выходит замуж за рэпера Machine Gun Kelly

Директор Владимир Кехман закрывает театр на ремонт

Актёры МХАТ имени Горького могут остаться без работы

Ролик на песню «Oh My God» за сутки набрал 12 млн просмотров

13 января

«Сечёт жизненную фишку»: Иван Янковский рассказал о Диане Пожарской

Актёр в восторге от своей супруги