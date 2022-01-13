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Лиза Боне и Джейсон Момоа заявили о расставании

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13 января 2022
54-летняя Лиза Боне и 42-летний Джейсон Момоа расстаются после 16 лет отношений, 4 года из которых они провели в браке. Вчера на странице Джейсона в Инстаграме появилось совместное заявление актёров.

Лиза Боне и Джейсон Момоа заявили о расставании

Лиза и Джейсон отметили, что наступило «время перемен», которое не обошло стороной их семью: «Революция растёт и становится всё более осязаемой из-за происходящих сейсмических сдвигов. Мы разводимся. И делимся этим не потому, что считаем это достойным освещения в СМИ, а потому, что хотим сделать всё честно и достойно. Любовь между нами продолжает развиваться в том направлении, в котором она хочет быть познанной и прожитой. Мы освобождаем друг друга, позволяя быть теми, кем мы хотим быть. Наша преданность этой священной жизни и нашим детям непоколебима», – написали актёры.

Лиза Боне и Джейсон Момоа заявили о расставании

По разным данным, Лиза и Джейсон познакомились то ли в 2004-м, то ли в 2005-м. В 2007-м у них родилась дочь Лола, а через год на свет появился их сын Накоа-Вулф. Вместе они также воспитывали Зои Кравиц – дочь Лизы от первого брака с актёром и музыкантом Ленни Кравицом.
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Лиза Боне и Джейсон Момоа заявили о расставании фотографии
Лиза Боне и Джейсон Момоа заявили о расставании фотографии
Лиза Боне и Джейсон Момоа заявили о расставании фотографии
Лиза Боне и Джейсон Момоа заявили о расставании фотографии
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