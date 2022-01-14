«Америки, за которую бы я умер, уже не существует»: Шона Пенна расстраивает феминизация мужчин

13 января в прокат вышла драма Шона Пенна «Фальшивомонетчик»
- история отношений знаменитого афериста Джона Фогеля и его дочери Дженнифер, по мемуарам которой и написан сценарий к фильму. Главную роль Шон сыграл сам, а роль Дженнифер досталась его дочери Дилан Пенн
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Оригинальное название фильма «Flag Day» буквально переводится как «День флага» - исследуя историю Фогеля, Пенн обращается к национальным ценностям, которые ещё были актуальны в 80-90-х годах. По мнению актёра и его дочери Дилан, Фогель стал жертвой завышенных ожиданий от Америки и «американской мечты». В интервью порталу lenta.ru
, рассуждая о расколе американского общества (на момент съёмок фильма в стране бушевали антирасистские протесты, достиг очередного пика конфликт республиканцев и демократов, а фоном этому служила пандемия коронавирусной инфекции), 61-летний Шон Пенн признался, что Америки, за которую бы он умер, сегодня уже не существует.
«Патриотизм, когда на него смотрят через чёрно-белую призму, становится декларацией чего-то, что должно существовать, но часто не существует. Позволю себе сказать, что любить свою страну и испытывать патриотические чувства — это две разные вещи. Я абсолютный патриот в плане американских ценностей — того, во что эта страна велела мне верить, и во что я верю; того, чем эта страна является, — за это я бы умер. Но этой страны не существует — по крайней мере, сегодня. Сегодняшняя репрезентация характера американского народа для меня большая боль. Особенно создание культа»
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В интервью ежедневной британской газете «i»
Пенн более развернуто высказался о том, какие культурно-социальные и политические тенденции его настораживают. Прежде всего, это прения вокруг гендерного вопроса.
«Я из тех людей, которые верят, что мужчины в американской культуре стали дико феминизированными. Я не считаю, что грубость, нечувствительность и неуважение к женщинам имеют или когда-либо имели хоть какое-то отношение к понятию «мужественность». Но я также не думаю, что для того, чтобы стать справедливыми по отношению к женщинам, мы должны в них превратиться»
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И растущее под давлением социальных сетей лицемерие: «Мы слишком печёмся о том, в чём ещё нас могут обвинить люди, которые чувствуют уверенность в своей правоте, просто потому что могут получить быстрое вознаграждение [за высказанные в соцсетях претензии и мнение]. И их правота лицемерна - они проклинают одно, но их совершенно не беспокоит судьба детей, которых бомбят в Йемене, и уж тем более причины бомбёжек. Потому что разговоры об этом не помогут им молниеносно вступить в клуб [борцов за социальную справедливость].
Меня расстраивает и разочаровывает происходящее в мире. Я рад, что я уже старый и мне не придётся иметь дело со всей этой фигнёй, которая происходит»
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