Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Америки, за которую бы я умер, уже не существует»: Шона Пенна расстраивает феминизация мужчин

14 января
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
14 января 2022
13 января в прокат вышла драма Шона Пенна «Фальшивомонетчик» - история отношений знаменитого афериста Джона Фогеля и его дочери Дженнифер, по мемуарам которой и написан сценарий к фильму. Главную роль Шон сыграл сам, а роль Дженнифер досталась его дочери Дилан Пенн.

«Америки, за которую бы я умер, уже не существует»: Шона Пенна расстраивает феминизация мужчин

Оригинальное название фильма «Flag Day» буквально переводится как «День флага» - исследуя историю Фогеля, Пенн обращается к национальным ценностям, которые ещё были актуальны в 80-90-х годах. По мнению актёра и его дочери Дилан, Фогель стал жертвой завышенных ожиданий от Америки и «американской мечты». В интервью порталу lenta.ru, рассуждая о расколе американского общества (на момент съёмок фильма в стране бушевали антирасистские протесты, достиг очередного пика конфликт республиканцев и демократов, а фоном этому служила пандемия коронавирусной инфекции), 61-летний Шон Пенн признался, что Америки, за которую бы он умер, сегодня уже не существует.

«Патриотизм, когда на него смотрят через чёрно-белую призму, становится декларацией чего-то, что должно существовать, но часто не существует. Позволю себе сказать, что любить свою страну и испытывать патриотические чувства — это две разные вещи. Я абсолютный патриот в плане американских ценностей — того, во что эта страна велела мне верить, и во что я верю; того, чем эта страна является, — за это я бы умер. Но этой страны не существует — по крайней мере, сегодня. Сегодняшняя репрезентация характера американского народа для меня большая боль. Особенно создание культа».

«Америки, за которую бы я умер, уже не существует»: Шона Пенна расстраивает феминизация мужчин

В интервью ежедневной британской газете «i» Пенн более развернуто высказался о том, какие культурно-социальные и политические тенденции его настораживают. Прежде всего, это прения вокруг гендерного вопроса.

«Я из тех людей, которые верят, что мужчины в американской культуре стали дико феминизированными. Я не считаю, что грубость, нечувствительность и неуважение к женщинам имеют или когда-либо имели хоть какое-то отношение к понятию «мужественность». Но я также не думаю, что для того, чтобы стать справедливыми по отношению к женщинам, мы должны в них превратиться».

И растущее под давлением социальных сетей лицемерие: «Мы слишком печёмся о том, в чём ещё нас могут обвинить люди, которые чувствуют уверенность в своей правоте, просто потому что могут получить быстрое вознаграждение [за высказанные в соцсетях претензии и мнение]. И их правота лицемерна - они проклинают одно, но их совершенно не беспокоит судьба детей, которых бомбят в Йемене, и уж тем более причины бомбёжек. Потому что разговоры об этом не помогут им молниеносно вступить в клуб [борцов за социальную справедливость].
Меня расстраивает и разочаровывает происходящее в мире. Я рад, что я уже старый и мне не придётся иметь дело со всей этой фигнёй, которая происходит».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Культура отмены, зомби-апокалипсис и дети пандемии: Тренды и страхи 2021 года
Канны - 2021: Шонн Пенн, Виржини Эфира и Оливер Стоун
Поиск по меткам
мнениеполитика
персоны
Дилан ПеннШон Пенн
фильмы
Фальшивомонетчик

фотографии >>
«Америки, за которую бы я умер, уже не существует»: Шона Пенна расстраивает феминизация мужчин фотографии
«Америки, за которую бы я умер, уже не существует»: Шона Пенна расстраивает феминизация мужчин фотографии
«Америки, за которую бы я умер, уже не существует»: Шона Пенна расстраивает феминизация мужчин фотографии
«Америки, за которую бы я умер, уже не существует»: Шона Пенна расстраивает феминизация мужчин фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

20 лучших фильмов 2021 года

Скорбим

Анастасия Вознесенская
14 января ушла из жизни актриса Анастасия Вознесенская.
Михаил Лобанов
13 января ушёл из жизни актёр, педагог Михаил Лобанов.
Евгений Федорченко
13 января ушёл из жизни актёр Евгений Федорченко.
Юрий Квятковский
12 января ушёл из жизни актёр Юрий Квятковский.
Алексей Герилович
11 января ушёл из жизни актёр Алексей Герилович.

День рождения >>

Любовь Виролайнен
Наталья Защипина
Илья Коробко
Максим Костромыкин
Анатолий Лобоцкий
Игорь Новосёлов
Анастасия Ричи
Анна Самохина
Владимир Яглыч
Харриет Андерсон
Джейсон Бейтман
Хельга Гёринг
Зак Гилфорд
Фэй Данауэй
Стефано Сатта Флорес
Эмили Уотсон
все родившиеся 14 января >>

Афиша кино >>

King's man: Начало
боевик, комедия, приключения, шпионский фильм
Великобритания, США, 2020
Даже мыши попадают в рай
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Чехия, Словакия, Польша, Бельгия, Франция, 2021
Крик
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Одни дома
комедия, семейное кино, фильм о животных
США, 2021
Лакричная пицца
драма, комедия
США, 2021
Робот Ари
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2020
Тайна
приключения, семейное кино
Россия, 2020
Убить босса
комедия, криминальный фильм
Россия, 2021
Фальшивомонетчик
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram