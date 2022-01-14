Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
20 лучших фильмов 2021 года
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Александра Яковлева перенесла операцию по удалению раковой опухоли

14 января
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
14 января 2022
В 2017 году у актрисы Александры Яковлевой, известной российским зрителям по ролям в фильмах «Человек с бульвара Капуцинов», «Чародеи» и «Экипаж» диагностировали онкологическое заболевание в терминальной стадии. Несколько курсов химиотерапии и четыре года борьбы с заболеванием увенчались сложной операцией. Об этом актриса сообщила в интервью изданию «Комсомольская правда», которому удалось выйти с Александрой на связь спустя четыре месяца после её исчезновения из информационного пространства.
Как выяснилось, в последнее время Александра посетила несколько онкоцентров в поисках нейрохирурга, который смог бы сделать ей операцию. С поиском врача актрисе помогла дочь Лиза - в итоге выбор пал на одного из московских специалистов.

Александра Яковлева перенесла операцию по удалению раковой опухоли

«Моя дочка Лиза искала все это время лучшего нейрохирурга, нашла и отвезла меня сюда в клинику. И хирург на самом деле оказался лучшим. Он сделал мне операцию, удалил опухоль! Операция прошла успешно, очень даже успешно. Сейчас у меня три месяца будет реабилитация».

64-летняя Александра призналась, что это была первая операция в её жизни и первый опыт наркоза - поэтому она волновалась вдвойне. «У меня не было никакого операционного опыта, ни разу в жизни у меня не было наркоза, поэтому было, конечно, страшно. Я говорила со своим анестезиологом час перед операцией. Скажите, пожалуйста, как и что. Он сказал – ты даже ничего не почувствуешь, главное - не нервничай, а я обещаю, что ты хорошо перенесешь, что и произошло. А хирург мой оказался просто гений! Такой парень молодой - 35 лет, нейрохирург и сделал мне такую операцию!»

Также актриса призналась, что до операции у неё была сильная депрессия. За всё время, что Александра боролась с болезнью, она поняла, что в России не хватает систематической психологической поддержки онкобольных. «У нас, к сожалению, никто не помогает людям. А есть такое дело, как психосоматика. Психологическое состояние человека - главное в болезни. Есть шутка даже такая – если человек хочет выжить, медицина бессильна. Я бы на месте правительства России строила бы реабилитационные центры, чтобы приводить людей в психологический порядок».

Александра Яковлева перенесла операцию по удалению раковой опухоли

Сама Александра справлялась с помощью дочери, друзей и навязчивой мечты. «Я могу сказать, что нужно делать человеку, чтобы справляться с этим. У меня друг был, гениальный врач, он в прошлом году умер, ничем никогда не болел! Я была в шоке. И я поняла одно, что очень важно иметь семью, детей. Но еще важно иметь друга, если у тебя нет друга преданного – это капец. Никак нельзя без друга.
Когда заболела, я начала писать историю. Я хочу снять фильм, съемки этого фильма и поддерживают мою жизнь. Каждый человек в таком состоянии, в котором я, он всегда ищет дело, которое ему нужно сделать. И я надеюсь, что хорошо сниму это кино. Фильм посвящен 800-летию Александра Невского. Дело в том, что нужно писать о том, отчего не спится по ночам. Мне много лет не спится от того, что твориться с молодежью. Я спрашиваю у 16-летних ребят: «Вы знаете 10 русских классических поэтов?». Вы представляете, они не знают. Из классических писателей знают Пушкина. Прозаиков классических практически не знают, зарубежных - тем более».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Сергей Алексеевич   14.01.2022 - 19:09
Здоровья и долгих лет жизни. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Я не могла даже говорить»: Александра Яковлева о борьбе с раком
Александра Яковлева призналась, что борется с онкологией
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Александра Яковлева
фильмы
ЧародеиЧеловек с бульвара КапуциновЭкипаж

фотографии >>
Александра Яковлева перенесла операцию по удалению раковой опухоли фотографии
Александра Яковлева перенесла операцию по удалению раковой опухоли фотографии
Александра Яковлева перенесла операцию по удалению раковой опухоли фотографии
Александра Яковлева перенесла операцию по удалению раковой опухоли фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Новый Год 2020

Скорбим

Анастасия Вознесенская
14 января ушла из жизни актриса Анастасия Вознесенская.
Михаил Лобанов
13 января ушёл из жизни актёр, педагог Михаил Лобанов.
Евгений Федорченко
13 января ушёл из жизни актёр Евгений Федорченко.
Юрий Квятковский
12 января ушёл из жизни актёр Юрий Квятковский.
Алексей Герилович
11 января ушёл из жизни актёр Алексей Герилович.

День рождения >>

Любовь Виролайнен
Наталья Защипина
Илья Коробко
Максим Костромыкин
Анатолий Лобоцкий
Игорь Новосёлов
Анастасия Ричи
Анна Самохина
Владимир Яглыч
Харриет Андерсон
Джейсон Бейтман
Хельга Гёринг
Зак Гилфорд
Фэй Данауэй
Стефано Сатта Флорес
Эмили Уотсон
все родившиеся 14 января >>

Афиша кино >>

King's man: Начало
боевик, комедия, приключения, шпионский фильм
Великобритания, США, 2020
Даже мыши попадают в рай
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Чехия, Словакия, Польша, Бельгия, Франция, 2021
Крик
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Одни дома
комедия, семейное кино, фильм о животных
США, 2021
Лакричная пицца
драма, комедия
США, 2021
Робот Ари
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2020
Тайна
приключения, семейное кино
Россия, 2020
Убить босса
комедия, криминальный фильм
Россия, 2021
Фальшивомонетчик
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram