Александра Яковлева перенесла операцию по удалению раковой опухоли

В 2017 году у актрисы Александры Яковлевой
, известной российским зрителям по ролям в фильмах «Человек с бульвара Капуцинов»
, «Чародеи»
и «Экипаж»
диагностировали онкологическое заболевание в терминальной стадии. Несколько курсов химиотерапии и четыре года борьбы с заболеванием увенчались сложной операцией. Об этом актриса сообщила в интервью изданию «Комсомольская правда»
, которому удалось выйти с Александрой на связь спустя четыре месяца после её исчезновения из информационного пространства
.
Как выяснилось, в последнее время Александра посетила несколько онкоцентров в поисках нейрохирурга, который смог бы сделать ей операцию. С поиском врача актрисе помогла дочь Лиза - в итоге выбор пал на одного из московских специалистов.
«Моя дочка Лиза искала все это время лучшего нейрохирурга, нашла и отвезла меня сюда в клинику. И хирург на самом деле оказался лучшим. Он сделал мне операцию, удалил опухоль! Операция прошла успешно, очень даже успешно. Сейчас у меня три месяца будет реабилитация»
.
64-летняя Александра призналась, что это была первая операция в её жизни и первый опыт наркоза - поэтому она волновалась вдвойне. «У меня не было никакого операционного опыта, ни разу в жизни у меня не было наркоза, поэтому было, конечно, страшно. Я говорила со своим анестезиологом час перед операцией. Скажите, пожалуйста, как и что. Он сказал – ты даже ничего не почувствуешь, главное - не нервничай, а я обещаю, что ты хорошо перенесешь, что и произошло. А хирург мой оказался просто гений! Такой парень молодой - 35 лет, нейрохирург и сделал мне такую операцию!»
Также актриса призналась, что до операции у неё была сильная депрессия. За всё время, что Александра боролась с болезнью, она поняла, что в России не хватает систематической психологической поддержки онкобольных. «У нас, к сожалению, никто не помогает людям. А есть такое дело, как психосоматика. Психологическое состояние человека - главное в болезни. Есть шутка даже такая – если человек хочет выжить, медицина бессильна. Я бы на месте правительства России строила бы реабилитационные центры, чтобы приводить людей в психологический порядок»
.
Сама Александра справлялась с помощью дочери, друзей и навязчивой мечты. «Я могу сказать, что нужно делать человеку, чтобы справляться с этим. У меня друг был, гениальный врач, он в прошлом году умер, ничем никогда не болел! Я была в шоке. И я поняла одно, что очень важно иметь семью, детей. Но еще важно иметь друга, если у тебя нет друга преданного – это капец. Никак нельзя без друга.
Когда заболела, я начала писать историю. Я хочу снять фильм, съемки этого фильма и поддерживают мою жизнь. Каждый человек в таком состоянии, в котором я, он всегда ищет дело, которое ему нужно сделать. И я надеюсь, что хорошо сниму это кино. Фильм посвящен 800-летию Александра Невского. Дело в том, что нужно писать о том, отчего не спится по ночам. Мне много лет не спится от того, что твориться с молодежью. Я спрашиваю у 16-летних ребят: «Вы знаете 10 русских классических поэтов?». Вы представляете, они не знают. Из классических писателей знают Пушкина. Прозаиков классических практически не знают, зарубежных - тем более»
.
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