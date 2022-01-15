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Устарел Ван Хельсинг: Группа «ХЛЕБ» выпустила трек к сериалу «Сергий против нечисти»

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15 января 2022
Группа «ХЛЕБ», ответственная за навязчивую музыкальную заставку ютюб-шоу «вДудь», выпустила новый трек «Сергий», приуроченный к премьере оригинального сериала KION «Сергий против нечисти». В песне рассказывается о главном герое мистического детектива – священнике Сергие, который был отстранен от служения и решил начать карьеру Ван Хельсинга.



Музыканты знакомят своих слушателей с Сергием и уверяют, что он работает на силы добра, поэтому бояться его людям не нужно. В охоте за нечистью герою помогает следователь Катя Земцова.

Устарел Ван Хельсинг: Группа «ХЛЕБ» выпустила трек к сериалу «Сергий против нечисти»

Сериал «Сергий против нечисти» снят в формате киносторис. Это сериал из шести 15-минутных эпизодов. Серии проекта выходят в онлайн-кинотеатре KION с 5 января. В главных ролях – Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко.
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Устарел Ван Хельсинг: Группа «ХЛЕБ» выпустила трек к сериалу «Сергий против нечисти» фотографии
Устарел Ван Хельсинг: Группа «ХЛЕБ» выпустила трек к сериалу «Сергий против нечисти» фотографии
Устарел Ван Хельсинг: Группа «ХЛЕБ» выпустила трек к сериалу «Сергий против нечисти» фотографии
Устарел Ван Хельсинг: Группа «ХЛЕБ» выпустила трек к сериалу «Сергий против нечисти» фотографии
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