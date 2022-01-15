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СМИ: Сергей Шнуров станет отцом в четвертый раз

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15 января 2022
Актёр и музыкант Сергей Шнуров снова готовится стать отцом. Его жена Ольга Абрамова ждёт второго ребенка. По данным СМИ, жена Шнурова находится на пятом месяце беременности. Сейчас супруги находятся на отдыхе в Санкт-Морице.

СМИ: Сергей Шнуров станет отцом в четвертый раз

«Она заметно прибавила в весе, но не из-за праздничных тазов с оливье — ждет второго ребенка. Не перестаем удивляться тому, как Шнур превратился в шелковую ленточку, нежно обвивающую стан любимой», - сообщает телеграм-канал «Татлер-батлер».

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова поженились в 2018 году. Для музыканта этот брак стал четвертым. Летом прошлого года у супругов родился сын, имя которого они так и не раскрыли. У Шнурова также есть двое взрослых детей от предыдущих браков: 28-летняя дочь Серафима и 21-летний сын Аполлон.

СМИ: Сергей Шнуров станет отцом в четвертый раз
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СМИ: Сергей Шнуров станет отцом в четвертый раз фотографии
СМИ: Сергей Шнуров станет отцом в четвертый раз фотографии
СМИ: Сергей Шнуров станет отцом в четвертый раз фотографии
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