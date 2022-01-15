СМИ: Семья Криса Нота рушится на фоне скандала с изнасилованиями

После многочисленных обвинений в изнасиловании 10-летний брак актера Криса Нота
и модели Тары Уилсон
претерпевает серьёзные трудности. В конце 2021 года Нот оказался в центре секс-скандала
, на фоне чего у актёра начались проблемы на работе
, а теперь, кажется, и в личной жизни.
Инсайдер из близкого окружения Криса и его жены рассказал, что Тара перестала носить обручальное кольцо. А перед Новым годом она вместе с детьми уехала в Лос-Анджелес, оставив Криса Нота полном одиночестве.
Другой инсайдер заявил, что жена актера очень расстроена. Она не может поверить, что Крис не просто жестоко обращался с девушками, но еще и изменял ей, когда они уже были женаты. Недавно папарацци удалось заснять Тару Уилсон плачущей в машине. Модель была вся в слезах и без обручального кольца.
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