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СМИ: Семья Криса Нота рушится на фоне скандала с изнасилованиями

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15 января 2022
После многочисленных обвинений в изнасиловании 10-летний брак актера Криса Нота и модели Тары Уилсон претерпевает серьёзные трудности. В конце 2021 года Нот оказался в центре секс-скандала, на фоне чего у актёра начались проблемы на работе, а теперь, кажется, и в личной жизни.

СМИ: Семья Криса Нота рушится на фоне скандала с изнасилованиями

Инсайдер из близкого окружения Криса и его жены рассказал, что Тара перестала носить обручальное кольцо. А перед Новым годом она вместе с детьми уехала в Лос-Анджелес, оставив Криса Нота полном одиночестве.

Другой инсайдер заявил, что жена актера очень расстроена. Она не может поверить, что Крис не просто жестоко обращался с девушками, но еще и изменял ей, когда они уже были женаты. Недавно папарацци удалось заснять Тару Уилсон плачущей в машине. Модель была вся в слезах и без обручального кольца.
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СМИ: Семья Криса Нота рушится на фоне скандала с изнасилованиями фотографии
СМИ: Семья Криса Нота рушится на фоне скандала с изнасилованиями фотографии
СМИ: Семья Криса Нота рушится на фоне скандала с изнасилованиями фотографии
СМИ: Семья Криса Нота рушится на фоне скандала с изнасилованиями фотографии
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