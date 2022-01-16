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Студия Бекмамбетова ответила на обвинения в плагиате при создании постера к фильму «Ёлки-8»

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16 января 2022
Норвежский фотограф Стиг Ховард Дирдал уличил в плагиате дизайнеров постера к фильму «Ёлки-8». Афиша новой части киноальманаха полностью скопирована со снимка Дирдала, который он сделал в 2015 году. Для сравнения фотограф опубликовал в Фейсбуке свою работу и постер к фильму. Он заявил, что плагиат лишь подтверждает ценность его творчества.

Студия Бекмамбетова ответила на обвинения в плагиате при создании постера к фильму «Ёлки-8»

«Вчера состоялась норвежская премьера фильма «Ёлки-8». Тут есть некоторые общие черты и смешанные эмоции», — написал Стиг Ховард Дирдал.

Представители причастной к созданию фильма «Ёлки-8» студии «Bazelevs», не спешили с ответом на обвинения. Однако, когда инцидент вызвал общественный резонанс, компания Тимура Бекмамбетова поспешила оправдаться. Ответ был опубликован так же в Фейсбуке.

«На этой неделе все только и говорят, что про наш постер. Да, он действительно похож на работу норвежского фотографа Стига Дирдала. Но также на него похожа афиша рождественского концерта в Люцерне, праздничный постер канадского спортивного телеканала Sportsnet и еще десяток новогодних открыток из разных стран мира», - говорится в сообщении.

Создатели фильма изрядно потрудились и нашли ещё несколько примеров, где авторы использовали идею Дирдала и изобразили ёлку с помощью людей в зелёных пижамах. И даже выразили сожаление о том, что не догадались проделать это несложное исследование до того, как утверждать концепцию постера к фильму. По словам представителей компании Bazelevs, концепция, придуманная норвежским фотографом, «вдохновила» многих.

Студия Бекмамбетова ответила на обвинения в плагиате при создании постера к фильму «Ёлки-8»

«Юридически такая практика не нарушает закона: идеи и концепции авторским правом не защищаются. Но мы не провели должный ресерч и не установили, что автор у этой идеи всё же есть - и это Стиг Дирдал».

В конце своего сообщения компания все-таки извинилась перед фотографом.

«Мы приносим свои извинения г-ну Дирдалу за этот неприятный инцидент. Мы связались с ним лично, объяснили ситуацию и готовы обсудить компенсацию. А ещё мы хотим предложить ему работу над новыми проектами - постер "Ёлок", вдохновленный идеей Дирдала, стал по-настоящему вирусным, а значит российскому кино точно нужны такие талантливые и креативные художники», - написали представители Bazelevs.

Но Стиг Дирдал всё равно остался недовольным. Он утверждает, что создатели фильма «Ёлки-8» с ним не связывались и ни о чем не договаривались. А значит, их сообщение – ложь.

Студия Бекмамбетова ответила на обвинения в плагиате при создании постера к фильму «Ёлки-8»
фото: Стиг Дирдал

«Мир слишком мал для большой лжи. Вы не связывались со мной. Мы не разговаривали, и все фотографии, использованные здесь, являются плагиатом материалов, защищенных авторским правом», — прокомментировал Дирдал пост компании Bazelevs.

Затем фотограф поставил студии Bazelevs новое условие. Он предложил, чтобы их спор разрешили зрители.

«Российские и норвежские зрители могут сами определить, считается ли постер к «Ёлкам-8» плагиатом или нет. Если да, то пусть они предложат сумму компенсации за публикацию фотографии по всему миру», — предложил Дирдал.

Стиг Ховард Дирдал хочет, чтобы создатели картины обнародовали сумму компенсации публично до 15 февраля. После этого компания должна будет выплатить ему её через посольство Норвегии в Москве. По словам фотографа, в данной ситуации материальной выгоды он не ищет. Он просто хочет показать, что воровство - недопустимо. Дирдал даже сходил в кино на «Ёлки-8», но фильм ему не понравился.
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обсуждение >>
№ 1
Лейтенант Коломбо   16.01.2022 - 20:11
В чём воровство интеллектуальной собственности - у него украли книгу, музыку или фильм? Или теперь все, кто станет такой ёлочкой, должны будут заплатить этому норвежцу за его "великое" изобретение? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фотографии >>
Студия Бекмамбетова ответила на обвинения в плагиате при создании постера к фильму «Ёлки-8» фотографии
Студия Бекмамбетова ответила на обвинения в плагиате при создании постера к фильму «Ёлки-8» фотографии
Студия Бекмамбетова ответила на обвинения в плагиате при создании постера к фильму «Ёлки-8» фотографии
Студия Бекмамбетова ответила на обвинения в плагиате при создании постера к фильму «Ёлки-8» фотографии
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