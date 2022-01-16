Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кристен Стюарт призналась, что до сих пор благоговеет перед некоторыми звёздами

16 января
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
16 января 2022
Кристен Стюарт снимается в кино большую часть своей жизни, и за свою 20-летнюю карьеру актриса успела обзавестись преданной фанбазой, насчитывающей сотни тысяч поклонников по всему миру. Однако статус кинозвезды не делает саму Кристен устойчивой к таким простым эмоциям, как благоговение перед знаменитостями. В интервью изданию «W Magazine» Стюарт рассказала, как в результате случайного столкновения со звездой кино 90-х Нив Кэмпбелл поняла, что некоторые знаменитости до сих пор заставляют её испытывать необъяснимый трепет и волнение.

Кристен Стюарт призналась, что до сих пор благоговеет перед некоторыми звёздами

«Однажды я увидела Нив Кемпбелл в ресторане, и это было…Я оглянулась на неё и сделала именно то, что я просто терпеть не могу в исполнении других людей по отношению ко мне. Знаете, когда оглядываешься, а потом быстро отворачиваешься, прикидываясь, что ты ничего не видел и никуда не смотрел. Подруга, которая была со мной, сказала мне: «Подойди к ней и поздоровайся». И я такая: «Ты что, нет! Ни за что!» Потом Нив сама пригласила нас присесть к ней и поболтать.

Кристен Стюарт призналась, что до сих пор благоговеет перед некоторыми звёздами
фото: Нив Кэмпбелл

Это забавно, когда обнаруживаешь, кто из знаменитостей заставляет тебя терять дар речи. Это не предугадать. Потому что это происходит на каком-то физическом уровне. Знаете, вы можете обожать какого-нибудь музыканта или актёра, но при личной встрече вы не теряете самообладания и видите в них прежде всего людей. Но есть люди, которые просто пробираются к вам в подсознание до такой степени, что ваше тело реагирует на них вот таким образом - вы столбенеете. Хотя логически нет никакой причины для такой реакции - ну они ж тоже люди».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
воспоминанияоткровение
персоны
Нив КэмпбеллКристен Стюарт

фотографии >>
Кристен Стюарт призналась, что до сих пор благоговеет перед некоторыми звёздами фотографии
Кристен Стюарт призналась, что до сих пор благоговеет перед некоторыми звёздами фотографии
Кристен Стюарт призналась, что до сих пор благоговеет перед некоторыми звёздами фотографии
Кристен Стюарт призналась, что до сих пор благоговеет перед некоторыми звёздами фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Иван Рудаков
16 января ушёл из жизни актёр Иван Рудаков.
Анастасия Вознесенская
14 января ушла из жизни актриса Анастасия Вознесенская.
Чермен Кочиев
14 января ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Чермен Кочиев.
Борис Брожовский
14 января ушёл из жизни кинооператор Борис Брожовский.

День рождения >>

Владас Багдонас
Елена Глазкова
Владлен Давыдов
Анастасия Клюева
Василий Лановой
Отар Мегвинетухуцеси
Олег Примогенов
Елизавета Солодова
Святослав Чирков
Жюльет Берто
Ришар Боринже
Кшиштоф Глёбиш
Рикардо Дарин
Ив Ламбрешт
Войцех Малайкат
Марилу Толо
все родившиеся 16 января >>

Афиша кино >>

Фотоувеличение
детектив, драма, триллер
Великобритания, Италия, 1966
Ходячий замок
научная фантастика, приключения, сказка, фэнтези, экранизация
Япония, 2004
Тихая ночь
драма, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Аллея кошмаров
мистика, нуар (черный фильм), триллер, экранизация
США, 2021
Антитела
боевик, триллер
США, 2021
Всё прошло хорошо
драма, социальная драма, экранизация
Франция, 2021
Она - океан
Германия, Индонезия, Португалия, Россия, США, 2020
Руки прочь!
комедия, музыкальный фильм
США, 2021
Событие
драма, социальная драма
Франция, 2021
Голос любви
биография, драма, музыкальный фильм
Франция, Канада, 2020
Команда котиков
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
ЮАР, 2021
Мой легионер
драма
Франция, Бельгия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram