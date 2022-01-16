Кристен Стюарт призналась, что до сих пор благоговеет перед некоторыми звёздами

Кристен Стюарт снимается в кино большую часть своей жизни, и за свою 20-летнюю карьеру актриса успела обзавестись преданной фанбазой, насчитывающей сотни тысяч поклонников по всему миру. Однако статус кинозвезды не делает саму Кристен устойчивой к таким простым эмоциям, как благоговение перед знаменитостями. В интервью изданию «W Magazine» Стюарт рассказала, как в результате случайного столкновения со звездой кино 90-х Нив Кэмпбелл поняла, что некоторые знаменитости до сих пор заставляют её испытывать необъяснимый трепет и волнение.
«Однажды я увидела Нив Кемпбелл в ресторане, и это было…Я оглянулась на неё и сделала именно то, что я просто терпеть не могу в исполнении других людей по отношению ко мне. Знаете, когда оглядываешься, а потом быстро отворачиваешься, прикидываясь, что ты ничего не видел и никуда не смотрел. Подруга, которая была со мной, сказала мне: «Подойди к ней и поздоровайся». И я такая: «Ты что, нет! Ни за что!» Потом Нив сама пригласила нас присесть к ней и поболтать.
фото: Нив Кэмпбелл
Это забавно, когда обнаруживаешь, кто из знаменитостей заставляет тебя терять дар речи. Это не предугадать. Потому что это происходит на каком-то физическом уровне. Знаете, вы можете обожать какого-нибудь музыканта или актёра, но при личной встрече вы не теряете самообладания и видите в них прежде всего людей. Но есть люди, которые просто пробираются к вам в подсознание до такой степени, что ваше тело реагирует на них вот таким образом - вы столбенеете. Хотя логически нет никакой причины для такой реакции - ну они ж тоже люди».
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