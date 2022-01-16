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Юрий Быков не знал, что его фильм «Дурак» станет американским сериалом

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16 января 2022
14 января в американском издании «Variety» появилась новость о том, что российский фильм Юрия Быкова «Дурак» обзаведётся многосерийным англоязычным ремейком. За производство сериала под названием «Collapse» (что можно было бы перевести, как «Крах», «Разрушение» или просто «Коллапс») возьмётся дочерняя компания MGM «Orion Television». А сопродюсерами с российской стороны выступят Вячеслав Муругов и Владислав Ряшин.

Юрий Быков не знал, что его фильм «Дурак» станет американским сериалом

Однако сам Быков, написавший оригинальный сценарий к фильму, узнал эту новость уже пост-фактум. На просьбы прокомментировать это радостное событие Быков написал в своём Фейсбуке, что в будущем будет учитывать прежние ошибки бюрократического характера.

Юрий Быков не знал, что его фильм «Дурак» станет американским сериалом

«Все поздравляют с тем, что «Дурак» станет американским сериалом и просят что-то прокомментировать.
Комментирую:
Об этом событии я узнал вчера от Рустама Мосафира, который узнал из телеграмм-канала. В разработке сериала не участвую. Правообладателем фильма не являюсь. Видимо, это надо учитывать при создании следующих фильмов. «Дурак» был и остаётся моим авторским фильмом. Впереди ещё много интересных идей. Удачи создателям сериала «Коллапс» Вроде всё».

Дурак - второй фильм режиссёра, ставший основой для американского многосерийного ремейка. В 2018 году на платформе Netflix вышел мини-сериал «Семь секунд», снятый по мотивам фильма «Майор».
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Юрий Быков не знал, что его фильм «Дурак» станет американским сериалом фотографии
Юрий Быков не знал, что его фильм «Дурак» станет американским сериалом фотографии
Юрий Быков не знал, что его фильм «Дурак» станет американским сериалом фотографии
Юрий Быков не знал, что его фильм «Дурак» станет американским сериалом фотографии
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