Юрий Быков не знал, что его фильм «Дурак» станет американским сериалом

14 января в американском издании «Variety»
появилась новость о том, что российский фильм Юрия Быкова «Дурак» обзаведётся многосерийным англоязычным ремейком
. За производство сериала под названием «Collapse» (что можно было бы перевести, как «Крах», «Разрушение» или просто «Коллапс») возьмётся дочерняя компания MGM «Orion Television». А сопродюсерами с российской стороны выступят Вячеслав Муругов
и Владислав Ряшин
.
Однако сам Быков, написавший оригинальный сценарий к фильму, узнал эту новость уже пост-фактум. На просьбы прокомментировать это радостное событие Быков написал в своём Фейсбуке, что в будущем будет учитывать прежние ошибки бюрократического характера
.
«Все поздравляют с тем, что «Дурак» станет американским сериалом и просят что-то прокомментировать.
Комментирую:
Об этом событии я узнал вчера от Рустама Мосафира, который узнал из телеграмм-канала. В разработке сериала не участвую. Правообладателем фильма не являюсь. Видимо, это надо учитывать при создании следующих фильмов. «Дурак» был и остаётся моим авторским фильмом. Впереди ещё много интересных идей. Удачи создателям сериала «Коллапс» Вроде всё»
.
Дурак - второй фильм режиссёра, ставший основой для американского многосерийного ремейка. В 2018 году на платформе Netflix вышел мини-сериал «Семь секунд»
, снятый по мотивам фильма «Майор»
.
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