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Павел Прилучный отдыхает в Дубае вместе с Агатой Муцениеце

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17 января 2022
Павел Прилучный поделился в своём Инстаграм-аккаунте фотографией с отдыха, на которой он запечатлён вместе с экс-супругой Агатой Муцениеце и с детьми Мией и Тимофеем.

Павел Прилучный отдыхает в Дубае вместе с Агатой Муцениеце

«Несколько лет назад мы были в этом же месте. Как быстро дети растут!», – подписал снимок актёр. В комментариях под постом все неравнодушные выразили надежду, что Павел и Агата помирились. Однако в недавно опубликованных сторис Прилучный разгуливает по пустыне, кадры из которой, по счастливому совпадению, также можно увидеть в сторис Мирославы Карпович. Видимо, Павел проводит время в Дубае отдельно от Агаты, и встретился с семьёй ради совместного похода в парк развлечений.

Павел Прилучный отдыхает в Дубае вместе с Агатой Муцениеце

Павел Прилучный отдыхает в Дубае вместе с Агатой Муцениеце

Павел Прилучный отдыхает в Дубае вместе с Агатой Муцениеце
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Павел Прилучный отдыхает в Дубае вместе с Агатой Муцениеце фотографии
Павел Прилучный отдыхает в Дубае вместе с Агатой Муцениеце фотографии
Павел Прилучный отдыхает в Дубае вместе с Агатой Муцениеце фотографии
Павел Прилучный отдыхает в Дубае вместе с Агатой Муцениеце фотографии
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