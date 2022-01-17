Павел Прилучный отдыхает в Дубае вместе с Агатой Муцениеце

Павел Прилучный поделился
в своём Инстаграм-аккаунте фотографией с отдыха, на которой он запечатлён вместе с экс-супругой Агатой Муцениеце
и с детьми Мией
и Тимофеем
.
«Несколько лет назад мы были в этом же месте. Как быстро дети растут!»
, – подписал снимок актёр. В комментариях под постом все неравнодушные выразили надежду, что Павел и Агата помирились. Однако в недавно опубликованных сторис Прилучный разгуливает по пустыне, кадры из которой, по счастливому совпадению, также можно увидеть в сторис Мирославы Карпович
. Видимо, Павел проводит время в Дубае отдельно от Агаты, и встретился с семьёй ради совместного похода в парк развлечений.
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