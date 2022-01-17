Павел Прилучный отдыхает в Дубае вместе с Агатой Муцениеце

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А также представители расовых меньшинств

СМИ: В сериале по мотивам «Гарри Поттера» сыграют трансгендерные и небинарные актёры

17 января

Эванна Линч опровергла слухи о конфликте между Джоан Роулинг и съёмочной группой «Гарри Поттера»

По её мнению, писательница не пришла на съёмки спецэпизода из-за высокой занятости