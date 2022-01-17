Эванна Линч опровергла слухи о конфликте между Джоан Роулинг и съёмочной группой «Гарри Поттера»

Незадолго до выпуска спецэпизода «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс»
, в сети появились слухи о том, что Джоан Роулинг
в реюнионе не появится и её участие заменят архивными кадрами. Роулинг не раз подвергалась критике из-за трансфобных высказываний
, а первые лица кинофраншизы – Дэниел Рэдклифф
и Эмма Уотсон
– открыто выступали против писательницы
. Как предположили в The Hollywood Reporter
, между съёмочной группой «Гарри Поттера» и Роулинг возник конфликт на почве неприязни взглядов писательницы. Однако в недавнем интервью GB News Эванна Линч
, исполнительница роли Полумны Лавгуд, опровергла все слухи, сказав, что актёры уважают Роулинг независимо от её убеждений.
«Я разговаривала со всеми актёрами, они все очень уважают её, хоть и не согласны с её высказываниями. У неё есть свои убеждения, и она делает своё дело. Я думаю, Джоан была занята и не смогла прийти. Она всё ещё играет важную роль»
, – сказала актриса.
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