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Эванна Линч опровергла слухи о конфликте между Джоан Роулинг и съёмочной группой «Гарри Поттера»

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17 января 2022
Незадолго до выпуска спецэпизода «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», в сети появились слухи о том, что Джоан Роулинг в реюнионе не появится и её участие заменят архивными кадрами. Роулинг не раз подвергалась критике из-за трансфобных высказываний, а первые лица кинофраншизы – Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсоноткрыто выступали против писательницы. Как предположили в The Hollywood Reporter, между съёмочной группой «Гарри Поттера» и Роулинг возник конфликт на почве неприязни взглядов писательницы. Однако в недавнем интервью GB News Эванна Линч, исполнительница роли Полумны Лавгуд, опровергла все слухи, сказав, что актёры уважают Роулинг независимо от её убеждений.

Эванна Линч опровергла слухи о конфликте между Джоан Роулинг и съёмочной группой «Гарри Поттера»

«Я разговаривала со всеми актёрами, они все очень уважают её, хоть и не согласны с её высказываниями. У неё есть свои убеждения, и она делает своё дело. Я думаю, Джоан была занята и не смогла прийти. Она всё ещё играет важную роль», – сказала актриса.
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Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс

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Эванна Линч опровергла слухи о конфликте между Джоан Роулинг и съёмочной группой «Гарри Поттера» фотографии
Эванна Линч опровергла слухи о конфликте между Джоан Роулинг и съёмочной группой «Гарри Поттера» фотографии
Эванна Линч опровергла слухи о конфликте между Джоан Роулинг и съёмочной группой «Гарри Поттера» фотографии
Эванна Линч опровергла слухи о конфликте между Джоан Роулинг и съёмочной группой «Гарри Поттера» фотографии
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