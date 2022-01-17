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СМИ: В сериале по мотивам «Гарри Поттера» сыграют трансгендерные и небинарные актёры

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17 января 2022
Кинопродюсеры планируют выпустить веб-сериал по вселенной «Гарри Поттера», главные роли в котором будут играть трансгендерные и небинарные персоны. Об этом сообщает Daily Mail.

СМИ: В сериале по мотивам «Гарри Поттера» сыграют трансгендерные и небинарные актёры

Создатель проекта, TikTok-продюсер Меган Макелли, отметила, что такой подход к созданию сериала поможет отразить всё разнообразие фан-сообщества произведений Джоан Роулинг. У Меган уже готов сценарий – главными героями шоу, по её задумке, должны стать представители старшего поколения волшебников: родители Гарри Поттера, Сириус Блэк, Римус Люпин и другие.

«Наша цель — отразить разнообразие базы поклонников в их любимых героях, представив цветных людей, квир-истории и персонажей разных вероисповеданий», – сказала Меган.

СМИ: В сериале по мотивам «Гарри Поттера» сыграют трансгендерные и небинарные актёры

В кастинг-листе, на который ссылается таблоид, отмечается, что роль Джеймса Поттера, отца Гарри, открыта только для актёра «азиатского, чёрного, африканского, этнически неоднозначного, мультирасового, коренного, латиноамериканского, ближневосточного, южноазиатского, индийского, юго-восточноазиатского или тихоокеанского происхождения». На роль Лили Эванс, матери Гарри, пригласят «гендерно-неконформную, небинарную транс-женщину». На роль Сириуса Блэка ищут «не белого» актёра, а вот роль Римуса Люпина может сыграть представитель любого пола. Также отмечается, что роль Питера Петтигрю должен исполнить «гендерно-неконформный, небинарный, трансгендерный мужчина».

Тем временем Джоан Роулинг, которая наравне с концерном Warner Bros. владеет правами на франшизу, комментировать задумку Меган отказалась.
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СМИ: В сериале по мотивам «Гарри Поттера» сыграют трансгендерные и небинарные актёры фотографии
СМИ: В сериале по мотивам «Гарри Поттера» сыграют трансгендерные и небинарные актёры фотографии
СМИ: В сериале по мотивам «Гарри Поттера» сыграют трансгендерные и небинарные актёры фотографии
СМИ: В сериале по мотивам «Гарри Поттера» сыграют трансгендерные и небинарные актёры фотографии
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