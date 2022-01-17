СМИ: В сериале по мотивам «Гарри Поттера» сыграют трансгендерные и небинарные актёры

Кинопродюсеры планируют выпустить веб-сериал по вселенной «Гарри Поттера»
, главные роли в котором будут играть трансгендерные и небинарные персоны. Об этом сообщает Daily Mail
.
Создатель проекта, TikTok-продюсер Меган Макелли
, отметила, что такой подход к созданию сериала поможет отразить всё разнообразие фан-сообщества произведений Джоан Роулинг
. У Меган уже готов сценарий – главными героями шоу, по её задумке, должны стать представители старшего поколения волшебников: родители Гарри Поттера, Сириус Блэк, Римус Люпин и другие.
«Наша цель — отразить разнообразие базы поклонников в их любимых героях, представив цветных людей, квир-истории и персонажей разных вероисповеданий»
, – сказала Меган.
В кастинг-листе, на который ссылается таблоид, отмечается, что роль Джеймса Поттера, отца Гарри, открыта только для актёра «азиатского, чёрного, африканского, этнически неоднозначного, мультирасового, коренного, латиноамериканского, ближневосточного, южноазиатского, индийского, юго-восточноазиатского или тихоокеанского происхождения»
. На роль Лили Эванс, матери Гарри, пригласят «гендерно-неконформную, небинарную транс-женщину»
. На роль Сириуса Блэка ищут «не белого»
актёра, а вот роль Римуса Люпина может сыграть представитель любого пола. Также отмечается, что роль Питера Петтигрю должен исполнить «гендерно-неконформный, небинарный, трансгендерный мужчина»
.
Тем временем Джоан Роулинг, которая наравне с концерном Warner Bros. владеет правами на франшизу, комментировать задумку Меган отказалась.
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