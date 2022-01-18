Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
100 российских фильмов 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я переехал в Москву, чтобы стать рок-звездой»: Риналь Мухаметов о своей музыкальной карьере

18 января
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
18 января 2022
В конце прошлого года Риналь Мухаметов под сценическим псевдонимом RINAL выпустил сольный альбом «Силуэт». В недавнем интервью актёр рассказал о любви к эпатажу, музыкальных пристрастиях и стремлении стать рок-звездой.

«Я переехал в Москву, чтобы стать рок-звездой»: Риналь Мухаметов о своей музыкальной карьере

О критике

«Пока с большим количеством критики я не сталкиваюсь в силу того, что у меня нет такого огромного внимания. Как только оно будет, может быть, появятся и другие мнения, но пока я рад и благодарен за светлый фидбек от аудитории. Не все подписчики моего YouTube-канала оставили комментарии, но хочется верить, что все послушали песню и им понравилось. Будем надеяться, что аудитория будет только расширяться, и довольных слушателей станет во много раз больше».

«Я переехал в Москву, чтобы стать рок-звездой»: Риналь Мухаметов о своей музыкальной карьере

О решении стать музыкантом

«Я изначально переехал в Москву, чтобы стать рок-звездой. Я тогда играл на барабанах и думал, что вот начну играть ещё лучше и стану рокером. Хотел посвятить свою жизнь музыке и всему, что с ней связано. Но внезапно для меня открылись новые возможности для реализации творческого запала, и я связал свою жизнь с актёрством. Забросил благородный камень музыкального свойства, который изначально заложил в основу своего творчества, и переключился на другой. На карантине снова решил вернуться к музыке и заново толкнуть тот творческий камень. Очень надеюсь, что смогу нагнать свой тогдашний энтузиазм – планирую прикладывать к этому максимальное количество усилий. У меня, к счастью, образовалась прекрасная творческая команда, с которой мы работаем, планируем и придумываем что-то дальше, и это очень и очень интересно. Это первая возможность попробовать делать всё самому: ты на полную ощущаешь то, что делаешь. И дело не в страхе и сомнениях, а в накопившемся за годы желании, которое вылилось вот в такой экспериментальный проект».

«Я переехал в Москву, чтобы стать рок-звездой»: Риналь Мухаметов о своей музыкальной карьере

О музыке

«Музыка меняется, как и люди. Меняется природа, и меняемся мы как часть неё – всё это взаимосвязано. Я всегда был любителем достаточно терпкой и жёсткой рок-музыки. Поэтому в моём плейлисте преобладает этот жанр в любом виде. Музыка для меня – это большой кусок творческой правды, и то, что я делаю в музыке, я делаю абсолютно честно. Это мой взгляд. В этот момент не особо думаю, правильно ли я что-то делаю или неправильно, понравится это или не понравится. Это такой чистый творческий порыв, потому что музыка – самый чистый наркотик, его действие молниеносно. В моём случае музыка стала честной и открытой творческой частью моей жизни. Это воплощение меня, моих чувств, моего стиля и отношения к жизни».

«Я переехал в Москву, чтобы стать рок-звездой»: Риналь Мухаметов о своей музыкальной карьере


О сценическом образе

«Вдохновлялся я много чем, в основном художниками. Если говорить про музыку, то это Мэрилин Мэнсон, Rammstein, Slipknot, классика Дэвида Боуи и эпатаж Фрэдди Меркьюри. Из художников я люблю Василия Кандинского и Казимира Малевича, Пабло Пикассо и Сальвадора Дали, например. Мне хотелось какой-то смеси авангардизма, символизма и неореализма. Линии пересечения этих направлений и творчества упомянутых людей лично меня провоцируют на фантазию жить и вызывают многочисленные ассоциации. Мне близко то, что они не прямолинейны, что они не воспринимают жизнь фактически, так бытово и просто, как большинство остальных людей. Глядя на работы этих художников, ты ныряешь в их пространства и параллельно в самого себя, и всё становится глубже, интереснее и необычнее. В этом есть какой-то полёт мечты, фантазии, невероятной драматургии. Я решил совокупность всего этого эпатажного поместить в эстетическую, аккуратную, красивую форму и нескромно назвал «RINAL».

«Я переехал в Москву, чтобы стать рок-звездой»: Риналь Мухаметов о своей музыкальной карьере

О том, как всё начиналось

«Началось всё случайно – когда на студии я озвучивал фильм «Вторжение» и что-то начал напевать в микрофон. Команда приятно удивилась, я признался, что записываю музыку для себя. Потом мне предложили познакомиться с Сергеем Большаковым, и я подумал, что будет круто, если вдруг сложится, всё-таки он невероятный художник звука. Мы познакомились, обменялись телефонами, и в один прекрасный день во время пандемии я купил себе цифровой перкуссионный модуль, полностью состоящий в основном из ударных звуков. Записал пару треков, созвонился с Сергеем и рассказал свою идею. Он сразу согласился, несмотря на то, что я честно попросил его поделиться обратной связью. Мне самому ни в коем случае не хотелось быть тем самым актёром, который решил удариться в музыку. Но Сергею всё понравилось, тогда и был записан первый мини-альбом «Дым», который вышел во время пандемии. Сюзанна (прим. жена Риналя) сделала под него небольшой home-клип с видеорядом из Лондона. Мы получили хороший фидбек, и Сергей сказал, что надо работать дальше. Я как-то не планировал, но Сергей убедил меня, что получается действительно круто, и мне не стоит забрасывать это дело. Так родился альбом «Силуэт»: там семь композиций – семь астероидных камней со своими мыслями, переживаниями и эмоциями. Коллеги меня вдохновили и поддержали. Это лучшее, что может быть. Многие ребята из мира звукорежиссуры до сих пор сильно удивляются, когда я говорю, что работаю с Большаковым».

«Я переехал в Москву, чтобы стать рок-звездой»: Риналь Мухаметов о своей музыкальной карьере
фото: Риналь с женой Сюзанной

«Я переехал в Москву, чтобы стать рок-звездой»: Риналь Мухаметов о своей музыкальной карьере
фото: Риналь с дочкой Эвией

О реакции семьи

«Разумеется, первой услышала Сюзанна, мне нравится её чувство вкуса и стиля. Поэтому я с абсолютным доверием отношусь к её мнению, рад, что она есть рядом, чтобы посоветоваться. Эвия – это, конечно, моё всё – опора и поддержка. А когда она поёт папины песни своим невероятно прекрасным голосом, это похоже на какую-то сказку. Возможно, ради этих моментов я и пишу».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Риналь Мухаметов выпустил сольный альбом и клип на песню «Запах эвкалипта»
Риналь Мухаметов снял в клипе детей с онкологией
Поиск по меткам
музыкаМузыкантыоткровение
персоны
Дэвид БоуиФредди МеркюриРиналь МухаметовМэрилин Мэнсон
фильмы
Вторжение

фотографии >>
«Я переехал в Москву, чтобы стать рок-звездой»: Риналь Мухаметов о своей музыкальной карьере фотографии
«Я переехал в Москву, чтобы стать рок-звездой»: Риналь Мухаметов о своей музыкальной карьере фотографии
«Я переехал в Москву, чтобы стать рок-звездой»: Риналь Мухаметов о своей музыкальной карьере фотографии
«Я переехал в Москву, чтобы стать рок-звездой»: Риналь Мухаметов о своей музыкальной карьере фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

100 российских фильмов 2022

Скорбим

Иван Рудаков
16 января ушёл из жизни актёр Иван Рудаков.
Анастасия Вознесенская
14 января ушла из жизни актриса Анастасия Вознесенская.
Чермен Кочиев
14 января ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Чермен Кочиев.
Борис Брожовский
14 января ушёл из жизни кинооператор Борис Брожовский.

День рождения >>

Борис Бабочкин
Кристина Бабушкина
Владимир Гардин
Александр Лымарев
Борис Невзоров
Елена Ташаева
Андрей Феськов
Виктория Фёдорова
Ксения Энтелис
Кэри Грант
Кевин Костнер
Энрико Ло Версо
Францишек Печка
Джейсон Сигел
Оливер Харди
Зейн Холц
все родившиеся 18 января >>

Афиша кино >>

Фотоувеличение
детектив, драма, триллер
Великобритания, Италия, 1966
Ходячий замок
научная фантастика, приключения, сказка, фэнтези, экранизация
Япония, 2004
Тихая ночь
драма, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Аллея кошмаров
мистика, нуар (черный фильм), триллер, экранизация
США, 2021
Антитела
боевик, триллер
США, 2021
Всё прошло хорошо
драма, социальная драма, экранизация
Франция, 2021
Голос любви
биография, драма, музыкальный фильм
Франция, Канада, 2020
Она - океан
Германия, Индонезия, Португалия, Россия, США, 2020
Руки прочь!
комедия, музыкальный фильм
США, 2021
Событие
драма, социальная драма
Франция, 2021
Команда котиков
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
ЮАР, 2021
Мой легионер
драма
Франция, Бельгия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram