«Я переехал в Москву, чтобы стать рок-звездой»: Риналь Мухаметов о своей музыкальной карьере

В конце прошлого года Риналь Мухаметов под сценическим псевдонимом RINAL выпустил сольный альбом «Силуэт». В недавнем интервью актёр рассказал о любви к эпатажу, музыкальных пристрастиях и стремлении стать рок-звездой.
О критике
«Пока с большим количеством критики я не сталкиваюсь в силу того, что у меня нет такого огромного внимания. Как только оно будет, может быть, появятся и другие мнения, но пока я рад и благодарен за светлый фидбек от аудитории. Не все подписчики моего YouTube-канала оставили комментарии, но хочется верить, что все послушали песню и им понравилось. Будем надеяться, что аудитория будет только расширяться, и довольных слушателей станет во много раз больше».
О решении стать музыкантом
«Я изначально переехал в Москву, чтобы стать рок-звездой. Я тогда играл на барабанах и думал, что вот начну играть ещё лучше и стану рокером. Хотел посвятить свою жизнь музыке и всему, что с ней связано. Но внезапно для меня открылись новые возможности для реализации творческого запала, и я связал свою жизнь с актёрством. Забросил благородный камень музыкального свойства, который изначально заложил в основу своего творчества, и переключился на другой. На карантине снова решил вернуться к музыке и заново толкнуть тот творческий камень. Очень надеюсь, что смогу нагнать свой тогдашний энтузиазм – планирую прикладывать к этому максимальное количество усилий. У меня, к счастью, образовалась прекрасная творческая команда, с которой мы работаем, планируем и придумываем что-то дальше, и это очень и очень интересно. Это первая возможность попробовать делать всё самому: ты на полную ощущаешь то, что делаешь. И дело не в страхе и сомнениях, а в накопившемся за годы желании, которое вылилось вот в такой экспериментальный проект».
О музыке
«Музыка меняется, как и люди. Меняется природа, и меняемся мы как часть неё – всё это взаимосвязано. Я всегда был любителем достаточно терпкой и жёсткой рок-музыки. Поэтому в моём плейлисте преобладает этот жанр в любом виде. Музыка для меня – это большой кусок творческой правды, и то, что я делаю в музыке, я делаю абсолютно честно. Это мой взгляд. В этот момент не особо думаю, правильно ли я что-то делаю или неправильно, понравится это или не понравится. Это такой чистый творческий порыв, потому что музыка – самый чистый наркотик, его действие молниеносно. В моём случае музыка стала честной и открытой творческой частью моей жизни. Это воплощение меня, моих чувств, моего стиля и отношения к жизни».
О сценическом образе
«Вдохновлялся я много чем, в основном художниками. Если говорить про музыку, то это Мэрилин Мэнсон, Rammstein, Slipknot, классика Дэвида Боуи и эпатаж Фрэдди Меркьюри. Из художников я люблю Василия Кандинского и Казимира Малевича, Пабло Пикассо и Сальвадора Дали, например. Мне хотелось какой-то смеси авангардизма, символизма и неореализма. Линии пересечения этих направлений и творчества упомянутых людей лично меня провоцируют на фантазию жить и вызывают многочисленные ассоциации. Мне близко то, что они не прямолинейны, что они не воспринимают жизнь фактически, так бытово и просто, как большинство остальных людей. Глядя на работы этих художников, ты ныряешь в их пространства и параллельно в самого себя, и всё становится глубже, интереснее и необычнее. В этом есть какой-то полёт мечты, фантазии, невероятной драматургии. Я решил совокупность всего этого эпатажного поместить в эстетическую, аккуратную, красивую форму и нескромно назвал «RINAL».
О том, как всё начиналось
«Началось всё случайно – когда на студии я озвучивал фильм «Вторжение» и что-то начал напевать в микрофон. Команда приятно удивилась, я признался, что записываю музыку для себя. Потом мне предложили познакомиться с Сергеем Большаковым, и я подумал, что будет круто, если вдруг сложится, всё-таки он невероятный художник звука. Мы познакомились, обменялись телефонами, и в один прекрасный день во время пандемии я купил себе цифровой перкуссионный модуль, полностью состоящий в основном из ударных звуков. Записал пару треков, созвонился с Сергеем и рассказал свою идею. Он сразу согласился, несмотря на то, что я честно попросил его поделиться обратной связью. Мне самому ни в коем случае не хотелось быть тем самым актёром, который решил удариться в музыку. Но Сергею всё понравилось, тогда и был записан первый мини-альбом «Дым», который вышел во время пандемии. Сюзанна (прим. жена Риналя) сделала под него небольшой home-клип с видеорядом из Лондона. Мы получили хороший фидбек, и Сергей сказал, что надо работать дальше. Я как-то не планировал, но Сергей убедил меня, что получается действительно круто, и мне не стоит забрасывать это дело. Так родился альбом «Силуэт»: там семь композиций – семь астероидных камней со своими мыслями, переживаниями и эмоциями. Коллеги меня вдохновили и поддержали. Это лучшее, что может быть. Многие ребята из мира звукорежиссуры до сих пор сильно удивляются, когда я говорю, что работаю с Большаковым».
фото: Риналь с женой Сюзанной
фото: Риналь с дочкой Эвией
О реакции семьи
«Разумеется, первой услышала Сюзанна, мне нравится её чувство вкуса и стиля. Поэтому я с абсолютным доверием отношусь к её мнению, рад, что она есть рядом, чтобы посоветоваться. Эвия – это, конечно, моё всё – опора и поддержка. А когда она поёт папины песни своим невероятно прекрасным голосом, это похоже на какую-то сказку. Возможно, ради этих моментов я и пишу».
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