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«Родители меня не хотели»: Ирина Алфёрова о судьбе, пластических операциях и принятии себя с возрастом

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18 января 2022
В преддверии Нового года на «Кинопоиске» вышел фильм «Старые шишки», в котором 70-летняя Ирина Алфёрова сыграла главную роль – постоялицу дома престарелых. О принятии себя, пластических операциях и бьющей ключом энергии Ирина рассказала в недавнем интервью журналу HELLO!

«Родители меня не хотели»: Ирина Алфёрова о судьбе, пластических операциях и принятии себя с возрастом

О пластических операциях

«Я не понимаю старости, она мне совершенно не нравится. Я сказала это в сорок лет, и от меня многие отвернулись: «Как вы могли?!» А я так считаю, и до сих пор меня никто не переубедил. В молодости нужно максимально всё успеть: начитаться, насмотреться, научиться, пережить. А в старости должны быть любимые занятия, внуки, муж. Я вот люблю побыть одна, мне с собой не скучно. Но с мужем-то не скучно вдвойне. Он необыкновенный, очень красивый. У него руки такие музыкальные — он ведь играет на всех инструментах. Я на него смотрю — мне уже хорошо. А со своей внешностью приходится мириться. Смотрю иногда в зеркало, и кажется, что передо мной чужое лицо. Внутри-то ты не стареешь. Недавно ездила на фестиваль, и перед выступлением показывали подборку моих картин. Я аж замирала от того, какая на экране была красивая женщина — глубокая, милая, как мне её жалко стало. Хорошо, что у меня есть муж, который, если я прихожу со словами «вот это мы сейчас подтянем, это подрежем», тут же отвечает: «Развод и девичья фамилия. Сию же минуту!»

«Родители меня не хотели»: Ирина Алфёрова о судьбе, пластических операциях и принятии себя с возрастом


О полётах в бизнес-классе

«У актёров энергии всегда много. Ты, наверное, поэтому и становишься актёром — нужно куда-то прикладывать свои силы. Я люблю ездить на гастроли. Некоторые жалуются: «Самолёты, гостиницы…» А я обожаю гостиницы. Там ничего не нужно делать: ни убираться, ни раскладывать вещи, ни думать о еде. Самолёты для меня вообще как трамваи. Я страдаю только из-за кого, что актёрам на гастролях не положен бизнес-класс. Это же как музыканту в багаж скрипку бросить. Моё тело тоже инструмент, оно должно перевозиться бережно. Представляете, как обидно, что я в экономе лечу работать, а дядьки толстые, лысые с девицами летят отдыхать? Это так же, когда звания давали, меня спрашивали: «Что вы ощущаете?» Я говорю: «Ничего. Звание в нашей стране дает только одно преимущество – когда ты умрёшь, твои близкие не будут мучиться и искать, где тебя похоронить. Им сразу дадут какое-то хорошее кладбище».

«Родители меня не хотели»: Ирина Алфёрова о судьбе, пластических операциях и принятии себя с возрастом


О проблеме возраста

«Не могу сказать за всех людей, но для актрис, похоже, возраст так и остался проблемой. Вы посмотрите, все сделали себе пластику и стали похожи одна на другую. Ну это же неправильно. А люди… Вот моей маме в январе будет сто лет, но она всё равно хочет быть молодой и красивой. Привезла я ей платок из Оренбурга, огромный такой, а она мне: «Ой, опять платок… Я думала, кофточка». И комплименты до сих пор принимать любит. Привозят её к нам в театр, она обязательно интересуется: «А этот мой поклонник сегодня будет?» Поклонник — тот, кто ей комплименты делал».

«Родители меня не хотели»: Ирина Алфёрова о судьбе, пластических операциях и принятии себя с возрастом


О судьбе

«У меня вообще всегда так в жизни — есть какой-то ангел. Я же не должна была родиться, родители меня не хотели и мама уже отправилась в больницу. А отец в это время был в командировке в глухой деревне, сел с другом за стол, и в дом вошли девочки-погодки. Он посмотрел на них и что-то в сознании его перевернулось: «У меня же тоже могут такие быть, а мы сейчас хотим избавиться от второго ребёнка». А это деревня глухая. Что делать? В Новосибирск надо. Машин нет, дали ему лошадь. Поскакал отец на лошади в районный центр. Ночь. Еле нашёл почтамт, тот закрыт. Нашёл почтмейстера, открыли почту, послали телеграмму. А мама уже лежит в больнице, ей приносят срочную телеграмму. И я родилась. С тех пор всё в моей жизни так — кто-то свыше мне помогает. Так же я поступила в институт. Мы с мамой опоздали, уже шёл второй тур. Нам говорят: «Приезжайте на следующий год». Но тут появляется какой-то мальчик, и меня просят пройти на третий тур. Кто он был? Откуда? Я никогда его больше не видела. Он вписал меня в список и исчез. Так что я верю в судьбу и в то, что доброта спасает. Поэтому нужно быть добрее. Из последних сил».
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обсуждение >>
№ 1
Нина Зинцер   18.01.2022 - 16:55
Всегда очень нравилась эта актриса -какая-то очень красивая и одновременно добрая, а какие глаза! Спасибо за интервью, было интересно читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Родители меня не хотели»: Ирина Алфёрова о судьбе, пластических операциях и принятии себя с возрастом фотографии
«Родители меня не хотели»: Ирина Алфёрова о судьбе, пластических операциях и принятии себя с возрастом фотографии
«Родители меня не хотели»: Ирина Алфёрова о судьбе, пластических операциях и принятии себя с возрастом фотографии
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