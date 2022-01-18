«Помимо меня он встречался ещё с одной девочкой»: Анна Хилькевич о первой влюблённости

В новом выпуске шоу «Поверь мне, подруга!» Анна Хилькевич
рассказала историю своей первой влюблённости и разочарования в отношениях.
Актриса призналась, что изо всех сил старалась быть идеальной девушкой, меняла себя, уделяла парню больше времени, но это не помогло: «Помимо меня он встречался ещё с одной девочкой»
, – поделилась Анна. Она посоветовала девочкам ценить себя и не растворяться в возлюбленном. Также Анна рассказала о признаках зарождающейся влюблённости, объяснила, как вести себя, если парень склоняет к сексу, и в каких случаях необходимо обратиться за помощью к родителям.
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