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«Помимо меня он встречался ещё с одной девочкой»: Анна Хилькевич о первой влюблённости

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18 января 2022
В новом выпуске шоу «Поверь мне, подруга!» Анна Хилькевич рассказала историю своей первой влюблённости и разочарования в отношениях.

«Помимо меня он встречался ещё с одной девочкой»: Анна Хилькевич о первой влюблённости

Актриса призналась, что изо всех сил старалась быть идеальной девушкой, меняла себя, уделяла парню больше времени, но это не помогло: «Помимо меня он встречался ещё с одной девочкой», – поделилась Анна. Она посоветовала девочкам ценить себя и не растворяться в возлюбленном. Также Анна рассказала о признаках зарождающейся влюблённости, объяснила, как вести себя, если парень склоняет к сексу, и в каких случаях необходимо обратиться за помощью к родителям.

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обсуждение >>
№ 1
Нина Зинцер   18.01.2022 - 16:57
Не очень понимаю, зачем вообще актриса завела такой канал.. Мне кажется, она правда смотрится слишком взрослой во всем этом, что как-то неестественно читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Помимо меня он встречался ещё с одной девочкой»: Анна Хилькевич о первой влюблённости фотографии
«Помимо меня он встречался ещё с одной девочкой»: Анна Хилькевич о первой влюблённости фотографии
«Помимо меня он встречался ещё с одной девочкой»: Анна Хилькевич о первой влюблённости фотографии
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