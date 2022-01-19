«Это отвратительно»: Кэти Перри рассказала о худшей привычке Орландо Блума

Летом 2020 года Орландо Блум
и Кэти Перри стали счастливыми родителями
дочки Дейзи
, а спустя некоторое время тайно сыграли свадьбу. Теперь пришла пора доставать скелеты из шкафа семейной жизни. Так, в недавнем выпуске утреннего шоу Heart Radio
, Кэти Перри рассказала о худшей привычке Орландо Блума. Оказалось, актёр повсюду оставляет использованную зубную нить.
«Он любит пользоваться зубной нитью, и слава богу, потому что многие партнёры этого не делают, и это отвратительно. У Орландо блестящие зубы, но он повсюду оставляет зубную нить! Сбоку у кровати, в машине и на кухонном столе. Несмотря на то, что везде стоят мусорные баки»
, – сказала певица. На предложение радиоведущей воспитать мужа Кэти ответила, что сделала уже всё возможное.
Несмотря на мелкие придирки, Перри весьма любезно поздравила Орландо с днём рождения. 13 января актёру исполнилось 45 лет.
«Самое счастливое 45-летие самого доброго, глубокого, душевного, сексуального и сильного мужчины, которого я знаю. Спасибо за то, что являешься моим постоянным компасом, непоколебимым якорем и приносишь радость жизни в каждую комнату, в которую заходишь. Ты — любовь и свет моей жизни»
, – написала она под постом на своей странице в Инстаграме
.
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