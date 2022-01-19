Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Это отвратительно»: Кэти Перри рассказала о худшей привычке Орландо Блума

19 января
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
19 января 2022
Летом 2020 года Орландо Блум и Кэти Перри стали счастливыми родителями дочки Дейзи, а спустя некоторое время тайно сыграли свадьбу. Теперь пришла пора доставать скелеты из шкафа семейной жизни. Так, в недавнем выпуске утреннего шоу Heart Radio, Кэти Перри рассказала о худшей привычке Орландо Блума. Оказалось, актёр повсюду оставляет использованную зубную нить.

«Это отвратительно»: Кэти Перри рассказала о худшей привычке Орландо Блума


«Он любит пользоваться зубной нитью, и слава богу, потому что многие партнёры этого не делают, и это отвратительно. У Орландо блестящие зубы, но он повсюду оставляет зубную нить! Сбоку у кровати, в машине и на кухонном столе. Несмотря на то, что везде стоят мусорные баки», – сказала певица. На предложение радиоведущей воспитать мужа Кэти ответила, что сделала уже всё возможное.

«Это отвратительно»: Кэти Перри рассказала о худшей привычке Орландо Блума

Несмотря на мелкие придирки, Перри весьма любезно поздравила Орландо с днём рождения. 13 января актёру исполнилось 45 лет.

«Самое счастливое 45-летие самого доброго, глубокого, душевного, сексуального и сильного мужчины, которого я знаю. Спасибо за то, что являешься моим постоянным компасом, непоколебимым якорем и приносишь радость жизни в каждую комнату, в которую заходишь. Ты — любовь и свет моей жизни», – написала она под постом на своей странице в Инстаграме.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Лучшая работа в мире»: Кэти Перри о воспитании дочери
Потому что нельзя быть хорошим таким: За что мы любим Орландо Блума
Поиск по меткам
здоровьеоткровение
персоны
Орландо БлумКэти Перри

фотографии >>
«Это отвратительно»: Кэти Перри рассказала о худшей привычке Орландо Блума фотографии
«Это отвратительно»: Кэти Перри рассказала о худшей привычке Орландо Блума фотографии
«Это отвратительно»: Кэти Перри рассказала о худшей привычке Орландо Блума фотографии
«Это отвратительно»: Кэти Перри рассказала о худшей привычке Орландо Блума фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Гаспар Ульель
19 января ушёл из жизни французский актер Гаспар Ульель.
Евгений Арье
19 января ушёл из жизни театральный режиссёр Евгений Арье.
Екатерина Сибирякова
18 января ушла из жизни актриса Екатерина Сибирякова.
Игорь Чирва
18 января ушёл из жизни актёр Игорь Чирва.
Анатолий Басин
17 января ушёл из жизни актёр Анатолий Басин.
Иван Рудаков
16 января ушёл из жизни актёр Иван Рудаков.

День рождения >>

Александра Власова
Алексей Воробьёв
Евгений Ганелин
Гедиминас Гирдвайнис
Михаил Ножкин
Марина Петренко
Ангелина Поплавская
Юрий Стосков
Алла Юганова
Алессандро Абер
Хавьер Камара
Логан Лерман
Отто Меллис
Гай Мэдисон
Долли Партон
Типпи Хедрен
все родившиеся 19 января >>

Афиша кино >>

Фотоувеличение
детектив, драма, триллер
Великобритания, Италия, 1966
Ходячий замок
научная фантастика, приключения, сказка, фэнтези, экранизация
Япония, 2004
Тихая ночь
драма, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Аллея кошмаров
мистика, нуар (черный фильм), триллер, экранизация
США, 2021
Антитела
боевик, триллер
США, 2021
Всё прошло хорошо
драма, социальная драма, экранизация
Франция, 2021
Голос любви
биография, драма, музыкальный фильм
Франция, Канада, 2020
Она - океан
Германия, Индонезия, Португалия, Россия, США, 2020
Руки прочь!
комедия, музыкальный фильм
США, 2021
Событие
драма, социальная драма
Франция, 2021
Команда котиков
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
ЮАР, 2021
Мой легионер
драма
Франция, Бельгия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен