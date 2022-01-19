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«У меня товар улетал»: Ольга Хохлова рассказала, как работала на рынке в 90-е

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19 января 2022
Ольга Хохлова, актриса сериалов «Измены» и «Психологини», стала героиней интервью на YouTube-канале «О Жизни». В нём Ольга рассказала о том, как приходилось зарабатывать на жизнь в те годы, когда богатого актёрского опыта за её плечами ещё не было.

«У меня товар улетал»: Ольга Хохлова рассказала, как работала на рынке в 90-е


«Мы с мужем работали круглосуточно. На рынке. У нас были продавцы, которых я учила продавать. Они за мной фразы записывали. У меня талант, товар улетал! Мы продавали женскую кожаную одежду: парки, плащи в пол. Я же работала ещё на фабрике в Москве, пока не поступила. После каждой смены я принимала душ и брызгалась от запаха кожаных стелек. А для моего мужа запах кожи – это запах денег. Было очень тяжело, нам не давали работать. Всё было под гнётом рэкета. Невозможно было официально в очередь встать и место забить на рынке. Ходили мальчики-качки, всех проверяли. Очень серьёзное время было. Мы их боялись», – рассказала актриса.

«У меня товар улетал»: Ольга Хохлова рассказала, как работала на рынке в 90-е

На «Мосфильм» Ольга попала по счастливой случайности. На рынке в соседней палатке работала бывшая балерина Большого театра, которая поделилась с Ольгой номером телефона своей подруги-актрисы.

«Рядом с нашей палаткой работала продавцом бывшая балерина Большого театра. Она мне сказала: «Слушай, у меня на «Мосфильме» работает знакомая. В массовке». Она мне дала её телефон, та дала мне ещё чей-то телефон. В итоге я приехала на «Мосфильм» и смогла там в картотеку встать. Я очень хотела сниматься».

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«У меня товар улетал»: Ольга Хохлова рассказала, как работала на рынке в 90-е фотографии
«У меня товар улетал»: Ольга Хохлова рассказала, как работала на рынке в 90-е фотографии
«У меня товар улетал»: Ольга Хохлова рассказала, как работала на рынке в 90-е фотографии
«У меня товар улетал»: Ольга Хохлова рассказала, как работала на рынке в 90-е фотографии
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