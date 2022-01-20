«Мы не слишком заняты, чтобы практиковаться»: Приянка Чопра о желании иметь детей

В начале 2018 года индийская актриса Приянка Чопра начала встречаться с американским певцом Ником Джонасом, и к концу года возлюбленные сыграли свадьбу. В ноябре 2021-го актриса удалила фамилию супруга из своего никнейма в Инстаграме, чем спровоцировала слухи о расставании с Ником. В недавнем интервью Vanity Fair Приянка прокомментировала нездоровый интерес публики к своей личной жизни, а также рассказала о желании родить ребёнка.
фото: Приянка Чопра и Ник Джонас
«Я чувствую себя очень уязвимой, когда думаю о том, что люди будут увеличивать опубликованную мной фотографию и строить догадки о том, что происходит на фоне. Из-за шумихи в социальных сетях, из-за их распространённости в нашей жизни многие вещи кажутся намного больше, чем они есть на самом деле. Мы придаём этому очень большое значение, и мне не кажется это правильным», – рассказала актриса.
В прошлом году Приянка опубликовала свои мемуары, запустила линию по уходу за волосами, собрала миллионы долларов для помощи Индии в борьбе с коронавирусом, открыла индийский ресторан в Нью-Йорке и снялась в продолжении «Матрицы». Актриса признаётся, что, несмотря на сильную загруженность, она не боится исчезнуть с радаров, чтобы уйти с головой в материнство.
«Дети – большая часть нашего будущего. Это произойдёт по милости Божией. И нет, мы не слишком заняты, чтобы практиковаться», – пошутила Приянка.
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