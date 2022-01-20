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Кровь пролетариата, огонь революции и шёпот Козловского: Оксана Акиньшина, Паулина Андреева и Надежда Михалкова

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20 января 2022
19 января после трёхнедельного новогоднего затишья с лёгким привкусом шампанского и парацетамола пробудилась светская Москва. И сладко потянувшись, открыла новый сезон шоу «Звёзды против статистики заболеваемости коронавирусной инфекцией», посетив грандиозную премьеру первого сериала Данилы Козловского «Карамора», который уже можно посмотреть на видеосервисе START. Роль бешеного анархиста по прозвищу Карамора, борющегося с монархистами-кровопийцами за светлое будущее истерзанного пролетариата, исполнил сам Козловский. Вместе с ним фильм зрителям представили исполнившие в сериале роли актёры Дмитрий Чеботарёв, Филипп Янковский, Дарья Балабанова, Евгений Шварц, Андрей Смоляков и Нино Нинидзе.

Кровь пролетариата, огонь революции и шёпот Козловского: Оксана Акиньшина, Паулина Андреева и Надежда Михалкова
фото: Данила Козловский

Кровь пролетариата, огонь революции и шёпот Козловского: Оксана Акиньшина, Паулина Андреева и Надежда Михалкова
фото: Евгений Шварц с гостьей премьеры

Кровь пролетариата, огонь революции и шёпот Козловского: Оксана Акиньшина, Паулина Андреева и Надежда Михалкова
фото: Картонный Джаред Лето и Дмитрий Чеботарёв

Кровь пролетариата, огонь революции и шёпот Козловского: Оксана Акиньшина, Паулина Андреева и Надежда Михалкова
фото: Нино Нинидзе

Кровь пролетариата, огонь революции и шёпот Козловского: Оксана Акиньшина, Паулина Андреева и Надежда Михалкова
фото: Дарья Балабанова

Кровь пролетариата, огонь революции и шёпот Козловского: Оксана Акиньшина, Паулина Андреева и Надежда Михалкова
фото: Филипп Янковский

Среди гостей премьеры были, кажется, все, кто волею судеб оказался в этот день в Москве: Надежда Михалкова, Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева, Вячеслав Муругов, Варвара Шмыкова, Ольга Сутулова, Евгений Стычкин, Сергей Бурунов, Константин Хабенский, Юлия Хлынина, Дмитрий Дибров, Оксана Акиньшина, Андрей Бурковский, Мария Шумакова, Ингрид Олеринская, Максим Виторган и многие другие.

Кровь пролетариата, огонь революции и шёпот Козловского: Оксана Акиньшина, Паулина Андреева и Надежда Михалкова
фото: Варвара Шмыкова

Кровь пролетариата, огонь революции и шёпот Козловского: Оксана Акиньшина, Паулина Андреева и Надежда Михалкова
фото: Оксана Акиньшина

Кровь пролетариата, огонь революции и шёпот Козловского: Оксана Акиньшина, Паулина Андреева и Надежда Михалкова
фото: Ольга Сутулова и Евгений Стычкин

Кровь пролетариата, огонь революции и шёпот Козловского: Оксана Акиньшина, Паулина Андреева и Надежда Михалкова
фото: Надежда Михаилкова и Мария Андреева

Кровь пролетариата, огонь революции и шёпот Козловского: Оксана Акиньшина, Паулина Андреева и Надежда Михалкова
фото: Юлия Хлынина

Кровь пролетариата, огонь революции и шёпот Козловского: Оксана Акиньшина, Паулина Андреева и Надежда Михалкова
фото: Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева

Кровь пролетариата, огонь революции и шёпот Козловского: Оксана Акиньшина, Паулина Андреева и Надежда Михалкова
фото: Мария Шумакова

Кровь пролетариата, огонь революции и шёпот Козловского: Оксана Акиньшина, Паулина Андреева и Надежда Михалкова
фото: Ольга Филиппова

Кровь пролетариата, огонь революции и шёпот Козловского: Оксана Акиньшина, Паулина Андреева и Надежда Михалкова
фото: Дмитрий Дибров

Кровь пролетариата, огонь революции и шёпот Козловского: Оксана Акиньшина, Паулина Андреева и Надежда Михалкова
фото: Дарья Авратинская и Егор Корешков

Кровь пролетариата, огонь революции и шёпот Козловского: Оксана Акиньшина, Паулина Андреева и Надежда Михалкова
фото: Константин Хабенский

Кровь пролетариата, огонь революции и шёпот Козловского: Оксана Акиньшина, Паулина Андреева и Надежда Михалкова
фото: Александра Киселёва

Кровь пролетариата, огонь революции и шёпот Козловского: Оксана Акиньшина, Паулина Андреева и Надежда Михалкова
фото: Юрий Быков

Кровь пролетариата, огонь революции и шёпот Козловского: Оксана Акиньшина, Паулина Андреева и Надежда Михалкова
фото: Сергей Бурунов

Смотрите сериал «Карамора» с 20 января на видеосервисе START.


фото предоставлены пресс-службой видеосервиса START
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Кровь пролетариата, огонь революции и шёпот Козловского: Оксана Акиньшина, Паулина Андреева и Надежда Михалкова фотографии
Кровь пролетариата, огонь революции и шёпот Козловского: Оксана Акиньшина, Паулина Андреева и Надежда Михалкова фотографии
Кровь пролетариата, огонь революции и шёпот Козловского: Оксана Акиньшина, Паулина Андреева и Надежда Михалкова фотографии
Кровь пролетариата, огонь революции и шёпот Козловского: Оксана Акиньшина, Паулина Андреева и Надежда Михалкова фотографии
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