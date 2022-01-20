Кровь пролетариата, огонь революции и шёпот Козловского: Оксана Акиньшина, Паулина Андреева и Надежда Михалкова

19 января после трёхнедельного новогоднего затишья с лёгким привкусом шампанского и парацетамола пробудилась светская Москва. И сладко потянувшись, открыла новый сезон шоу «Звёзды против статистики заболеваемости коронавирусной инфекцией», посетив грандиозную премьеру первого сериала Данилы Козловского «Карамора»
, который уже можно посмотреть на видеосервисе START
. Роль бешеного анархиста по прозвищу Карамора, борющегося с монархистами-кровопийцами за светлое будущее истерзанного пролетариата, исполнил сам Козловский. Вместе с ним фильм зрителям представили исполнившие в сериале роли актёры Дмитрий Чеботарёв
, Филипп Янковский
, Дарья Балабанова
, Евгений Шварц
, Андрей Смоляков
и Нино Нинидзе
.
фото: Данила Козловский
фото: Евгений Шварц с гостьей премьеры
фото: Картонный Джаред Лето и Дмитрий Чеботарёв
фото: Нино Нинидзе
фото: Дарья Балабанова
фото: Филипп Янковский
Среди гостей премьеры были, кажется, все, кто волею судеб оказался в этот день в Москве: Надежда Михалкова
, Фёдор Бондарчук
и Паулина Андреева
, Вячеслав Муругов
, Варвара Шмыкова
, Ольга Сутулова
, Евгений Стычкин
, Сергей Бурунов
, Константин Хабенский
, Юлия Хлынина
, Дмитрий Дибров
, Оксана Акиньшина
, Андрей Бурковский
, Мария Шумакова
, Ингрид Олеринская
, Максим Виторган
и многие другие.
фото: Варвара Шмыкова
фото: Оксана Акиньшина
фото: Ольга Сутулова и Евгений Стычкин
фото: Надежда Михаилкова и Мария Андреева
фото: Юлия Хлынина
фото: Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева
фото: Мария Шумакова
фото: Ольга Филиппова
фото: Дмитрий Дибров
фото: Дарья Авратинская и Егор Корешков
фото: Константин Хабенский
фото: Александра Киселёва
фото: Юрий Быков
Смотрите сериал «Карамора» с 20 января на видеосервисе START.
фото: Сергей Бурунов
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