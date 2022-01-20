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Стали известны детали гибели Гаспара Ульеля

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20 января 2022
19 января стало известно о гибели 37-летнего Гаспара Ульеля, который скончался из-за травм, полученных в результате столкновения на горнолыжном курорте, где актёр отдыхал с женой и сыном. Во вторник, 18 января во время одного из спусков, Ульель столкнулся с другим лыжником, в результате чего получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Актёра доставили на вертолёте в госпиталь Гренобля, но врачи не смогли ничего сделать. Второй участник инцидента не получил серьёзных травм.

Стали известны детали гибели Гаспара Ульеля

По словам прокурора города Альбервиля, велика вероятность того, что для Ульеля столкновение стало смертельным из-за пренебрежения средствами защиты - актёр катался на горных лыжах без шлема.
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