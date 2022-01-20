Стали известны детали гибели Гаспара Ульеля

19 января стало известно
о гибели 37-летнего Гаспара Ульеля
, который скончался из-за травм, полученных в результате столкновения на горнолыжном курорте, где актёр отдыхал с женой и сыном. Во вторник, 18 января во время одного из спусков, Ульель столкнулся с другим лыжником, в результате чего получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Актёра доставили на вертолёте в госпиталь Гренобля, но врачи не смогли ничего сделать. Второй участник инцидента не получил серьёзных травм.
По словам прокурора города Альбервиля, велика вероятность того, что для Ульеля столкновение стало смертельным из-за пренебрежения средствами защиты - актёр катался на горных лыжах без шлема.
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