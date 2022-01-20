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«Инстаграм - кладезь халявы»: Агата Муцениеце рассказала о своих доходах и расходах

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20 января 2022
Агата Муцениеце стала героиней очередного выпуска подкаста о финансах «SharesPro», в котором ответила на вопросы о своих заработках и тратах. Агата уже несколько лет занимается блогингом. Ещё будучи в браке с Павлом Прилучным, Агата завела ютюб-канал «Прилучные будни», который позже мутировал в «Будни бабушки Агаты». Расставание с Прилучным вдохновило Агату на одно из самых откровенных шоу «Честный развод», а наличие двоих детей определили её интерес к теме материнства, который она воплотила в шоу «Mambook». Одна рекламная интеграция на ютюб-канале приносит Агате 500 000 рублей. Но настоящим «кладезем» актриса называет Инстаграм, рекламный пост в котором приносит в три раза больше (300 000 рублей), чем 12-часовая смена на съёмочной площадке фильма (100 000 рублей). И это не считая огромного количества «халявы», которая достаётся актрисе по бартеру.

«Инстаграм - кладезь халявы»: Агата Муцениеце рассказала о своих доходах и расходах

«Я трачу меньше, чем зарабатываю, потому что я не покупаю себе всё время шмотки плюс я блогер и мне столько халявы поступает. Косметику, например, я вообще не покупаю и уже не знаю, куда её девать. Мне её всё время дарят. На халяву я получаю также одежду, духи - всё же это присылают для рекламы. Гаджеты какие-нибудь типа колонки. В ресторанах можно кушать бесплатно. Салоны красоты - бесплатно. Всё это можно оплатить публикациями в сториз. Кто бы думал, что Инстаграм станет таким кладезем! Я уже и не помню, когда я начала на нём зарабатывать. Но началось всё с бартера, всегда всё с него начинается: «Нифига себе, коляска нахаляву! Прям Stokke нахаляву?!» Путешествия, кстати, тоже. Но вот, например, в январе мы с детьми собрались поехать в Дубаи, а никто не даёт бартер, всё занято. И придётся за деньги ехать. А ты так быстро привыкаешь к бартеру, что [тебе уже кажется возмутительной необходимость] платить за путешествия».

Актриса призналась, что понятия не имеет, сколько она зарабатывает: она не ведёт счёт ни заработанным деньгам, ни потраченным, предпочитая даже не думать о том, чтобы откладывать на «чёрный день» или инвестировать капитал.

«Я посчитала свои деньги впервые после развода. Я развелась и поняла, что мне придётся сейчас бюджет организовывать. Мне ж детей кормить, за квартиру платить, машину заправлять. Тогда я посчитала свои деньги и подумала: «Так, хватит ли мне на пандемию?» Там было около пяти миллионов рублей. И я подумала, нормально, до лета проживу. Это был март. Про инвестиции я не думала - я настолько в этом не сильна, что даже не не задумываюсь о том, что будет, если рухнет рубль. У меня все деньги в рублях».

«Я не знаю, сколько я трачу в месяц. Я не слежу за финансами. Зачем? Мне комфортно то, как я живу. Комфортно не считать. Комфортно иметь возможность позволить себе купить по принципу «захотела - купила». Захотела - потратила за один день миллион рублей и не заметила. Я же творческий человек, все эти статистики, цифры, счёт денег - меня это напрягает. Я не хочу знать. У меня есть абстрактное понимание того, что у меня есть деньги. И оно, видимо, правдиво, потому что они действительно есть. Они приходят, уходят. И я счастлива в этом финансовом хаосе».

«Инстаграм - кладезь халявы»: Агата Муцениеце рассказала о своих доходах и расходах

Так было, разумеется, не всегда. Актриса помнит времена, когда у них с Павлом Прилучным совсем не было денег. Опять же, потому что никто никогда их не считал. «Как раз после первых родов мы купили с Пашей квартиру, всё вбухали в срочный ремонт, в роды. И я-то не работала уже, поэтому это были всё пашины деньги. И на последние деньги мы купили детскую коляску. И у нас осталось 3000 рублей. Помню этот период - у нас целый месяц не было денег. Мы не планировали семейный бюджет. Мы оба такие. Он тоже деньги не считает. А я не знала, сколько он зарабатывает».

За столько лет активного блогинга Агата вспомнила только один странный запрос от рекламодателя, который ей пришлось отклонить. «Это был запрос от директора алкогольной фирмы. Он хотел, чтобы я сняла влог про него: с ним поболтала, про завод этот алкогольный сняла, рассказала про владельца. Готовы были всё оплатить. Я спросила его, зачем ему это надо? Ну это же странно. Ответ был: чтобы зритель узнал его с более человечной стороны, чтобы я раскрыла его как личность. Денег нормально предлагали, учитывая, что мой влог тогда ещё был не очень просматриваемый. Но это всё странно. Надо было ехать на этот завод. И мне вообще показалось это странным: в своём влоге вдруг рассказывать про какого-то человека незнакомого».

Также актриса перечислила, какого рода продукцию она не готова рекламировать: «Я не беру фарму. Потому что у людей негативное отношение к фарме. Прокладки я бы не стала рекламировать. Какие-нибудь мази от прыщей.
История с гивами мне не нравится. Гивы мне всё время предлагают. Причём предлагают за какие-то нереальные деньги. Но я от них отказываюсь. Не знаю. Это какой-то обман. Я не готова рисковать доверием своей аудитории и своей репутацией за 10 миллионов рублей».

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Агата МуцениецеПавел Прилучный

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«Инстаграм - кладезь халявы»: Агата Муцениеце рассказала о своих доходах и расходах фотографии
«Инстаграм - кладезь халявы»: Агата Муцениеце рассказала о своих доходах и расходах фотографии
«Инстаграм - кладезь халявы»: Агата Муцениеце рассказала о своих доходах и расходах фотографии
«Инстаграм - кладезь халявы»: Агата Муцениеце рассказала о своих доходах и расходах фотографии
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