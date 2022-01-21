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«А где Саманта?»: Майкл Патрик Кинг рассказал о причинах ссоры героинь сериала «И просто так»

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21 января 2022
4 февраля выйдет финальный эпизод 10-серийного сиквела сериала «Секс в большом городе», получивший название «И просто так». Ещё на подготовительном этапе шоу было окружено скандалами: от публичных разборок Сары Джессики Паркер и Ким Кэттролл до бурной реакции постаревших поклонников оригинального сериала, которые оказались не готовы к старению своих любимых персонажей. В процессе съёмок умер актёр Уилли Гарсон, и сценаристам срочно пришлось выводить на первый план «замену» в виде Марио Кантоне (что, впрочем, обернулось удачей, поскольку его персонаж - один из самых ярких и заслуживал гораздо больше экранного времени). А сразу после премьеры шоу произошёл курьёз с падением акций компании, выпускающей велотренажёры Peloton, и скоропалительная отмена исполнителя роли Мужчины Мечты Криса Нота, которого несколько женщин обвинили в сексуальном насилии. О том, как сценаристы придумывали оправдание исчезновению Саманты (Кэттролл наотрез отказалась принимать участие в съёмках продолжения, за что Паркер на неё и обиделась), почему у продолжения другое название, и почему создатели так жестоко поступили с Кэрри и Мужчиной Мечты в самом начале сериала, рассказал в беседе с журналистами создатель сериала Майкл Патрик Кинг.

«А где Саманта?»: Майкл Патрик Кинг рассказал о причинах ссоры героинь сериала «И просто так»
фото: Ким Кэттролл, Сара Джессика Паркер и Майкл Патрик Кинг

О причинах исчезновении Саманты

«Нужно было объяснить, почему Саманта исчезла из жизни своих подруг. Поэтому уже в четвертой строчке сценария появляется вопрос «А где Саманта?». И ответ Миранды: «В Лондоне». Обычно и телеканалу, и зрителю хватает такого объяснения.

Но я понимал, что фанаты «Секса в большом городе» потребуют деталей. Поэтому мы собрались со сценаристами и просто поговорили о том, из-за чего рушится дружба. Мы делились своими историями, и выяснилось, что у нескольких из нас бывали размолвки с близкими людьми из-за денег. А ведь Кэрри и Саманта — это автор и рекламный агент. Но в современном мире писателю больше не нужен рекламный агент: ты сам презентуешь себя в онлайне, в инстаграме, в подкастах. Поэтому та часть дружбы героинь, которая основывалась на общем деле, угасла.

Но когда вы досмотрите шоу до конца, вы поймете, что Саманта по-прежнему рядом, она — настоящий друг. Я слишком сильно уважаю Саманту, Ким Кэтролл и дружбу между героинями, чтобы так просто обрубать концы. Ни одна другая актриса не смогла бы сыграть Саманту, поэтому эта героиня присутствует в истории незримо — но она остается важной ее частью».

«А где Саманта?»: Майкл Патрик Кинг рассказал о причинах ссоры героинь сериала «И просто так»
фото: Майкл Патрик Кинг и Сара Джессика Паркер

О выборе другого названия

«Название «Секс в большом городе» уже не описывало бы точно то, что происходит в сериале. Да, Нью-Йорк по-прежнему большой город, а героини все еще занимаются сексом. Но теперь мы говорим не об этом. Новое название настраивает на поиск нового смысла. А вообще, вы заметили, что только в кино и на телевидении говорят про «ребуты» и «рераны»? В литературе говорят про новые главы, новые книги. Мы пытались написать новую книгу — или хотя бы новую главу».

О самом шокирующем повороте в сериале

[Осторожно, спойлер! Если вы не смотрели первую серию шоу, то, вероятно, вам рано это читать >>]«Самая большая боль в жизни Кэрри — это её отношения с Мужчиной Мечты. Парадокс в том, что воссоединение с ним казалось ей залогом счастья, но путь к этому был полон боли. И вот мы берем и лишаем ее фундаментальной ценности. В «Сексе в большом городе» важнейшим всегда был вопрос, почему Кэрри и Мужчина Мечты не могут быть вместе? Это был экзистенциальный вопрос — и поиск ответа определял всю жизнь Кэрри.

«А где Саманта?»: Майкл Патрик Кинг рассказал о причинах ссоры героинь сериала «И просто так»
фото: Крис Нот и Сара Джессика Паркер

Я подумал, а что если дать Кэрри максимально четкий ответ? Они не могут быть вместе, потому что он, блин, мертв. Как изменится её жизнь в этой ситуации? И каково это — стать одинокой после того, как ты наконец-то нашла свою любовь? Не в 35 лет, а в 55? И как изменится жизнь её подруг, которые станут свидетельницами этой драмы?»
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«А где Саманта?»: Майкл Патрик Кинг рассказал о причинах ссоры героинь сериала «И просто так» фотографии
«А где Саманта?»: Майкл Патрик Кинг рассказал о причинах ссоры героинь сериала «И просто так» фотографии
«А где Саманта?»: Майкл Патрик Кинг рассказал о причинах ссоры героинь сериала «И просто так» фотографии
«А где Саманта?»: Майкл Патрик Кинг рассказал о причинах ссоры героинь сериала «И просто так» фотографии
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