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Памела Андерсон разводится с пятым мужем через год после свадьбы

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21 января 2022
Памела Андерсон разводится со своим пятым мужем Дэном Хейхёрстом спустя год после заключения брака. Эту новость, ссылаясь на источники, сообщило издание «Page Six». Причин для расставания у Памелы целых три: её новый супруг оказался «недобрым, не оказывал ей поддержку, да и вообще вёл себя по отношению к ней как м***к».

Памела Андерсон разводится с пятым мужем через год после свадьбы
фото: Дэн и Памела

Представитель актрисы подтвердил изданию информацию о разводе, но отказался от дальнейших комментариев. Сейчас актриса находится в родной Канаде, где они с Хейхёрстом обрели своё мимолётное счастье год назад, прячась от пандемии. Прежде, чем получить повышение до должности мужа, Хейхёрст служил у Андерсон телохранителем и выполнял различные ремонтные работы.
Источник утверждает, что тесное сожительство супругов раскрыло Дэна с не самой лучшей стороны. «У них сейчас всё совсем не гладко, потому что Памела решила, что между ними нет ничего общего, и Дэн относился к ней совсем не так, как она хотела бы».

Памела Андерсон разводится с пятым мужем через год после свадьбы
фото: Дэн и Памела идут в сторону рая

В начале романа Памеле очень нравилось постоянно иметь рядом парня, который может оперативно поменять перегоревшую лампочку, но, как выяснилось, с удовлетворением других её потребностей Хейхёрст справлялся хуже, чем с заменой лампочек.
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Памела Андерсон разводится с пятым мужем через год после свадьбы фотографии
Памела Андерсон разводится с пятым мужем через год после свадьбы фотографии
Памела Андерсон разводится с пятым мужем через год после свадьбы фотографии
Памела Андерсон разводится с пятым мужем через год после свадьбы фотографии
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