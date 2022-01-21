Памела Андерсон разводится с пятым мужем через год после свадьбы

Памела Андерсон разводится со своим пятым мужем Дэном Хейхёрстом спустя год после заключения брака. Эту новость, ссылаясь на источники, сообщило издание «Page Six». Причин для расставания у Памелы целых три: её новый супруг оказался «недобрым, не оказывал ей поддержку, да и вообще вёл себя по отношению к ней как м***к».
фото: Дэн и Памела
Представитель актрисы подтвердил изданию информацию о разводе, но отказался от дальнейших комментариев. Сейчас актриса находится в родной Канаде, где они с Хейхёрстом обрели своё мимолётное счастье год назад, прячась от пандемии. Прежде, чем получить повышение до должности мужа, Хейхёрст служил у Андерсон телохранителем и выполнял различные ремонтные работы.
Источник утверждает, что тесное сожительство супругов раскрыло Дэна с не самой лучшей стороны. «У них сейчас всё совсем не гладко, потому что Памела решила, что между ними нет ничего общего, и Дэн относился к ней совсем не так, как она хотела бы».
фото: Дэн и Памела идут в сторону рая
В начале романа Памеле очень нравилось постоянно иметь рядом парня, который может оперативно поменять перегоревшую лампочку, но, как выяснилось, с удовлетворением других её потребностей Хейхёрст справлялся хуже, чем с заменой лампочек.
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