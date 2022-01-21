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Крафтовая баланда: Владимир Вдовиченков, Марат Башаров и Дмитрий Дюжев

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21 января 2022
19 января в Москве прошёл премьерный показ нового комедийного сериала «Ресторан по понятиям», создатели которого беззастенчиво вдохновлялись культовыми фильмами «Душевная кухня» и «Мелкие мошенники». Отмотавшие срок преступники решают совершить последние эпическое ограбление и открывают по соседству с банком ресторан в качестве прикрытия. Тюремная баланда и хамское отношение персонала в глазах посетителей сразу же превращаются в аутентичную концепцию, и временное прикрытие неожиданно начинает приносить грабителям реальный доход и не менее реальное удовольствие. Ах если бы в ресторанном бизнесе всё было так просто.

Крафтовая баланда: Владимир Вдовиченков, Марат Башаров и Дмитрий Дюжев

Премьерный показ посетили исполнители главных ролей Дмитрий Дюжев, Иван Кокорин и Владимир Вдовиченков. А также Кай Метов, Марат Башаров, Даниил Вершинин и другие.

Крафтовая баланда: Владимир Вдовиченков, Марат Башаров и Дмитрий Дюжев
фото: Иван Кокорин, Владимир Вдовиченков и Дмитрий Дюжев

Крафтовая баланда: Владимир Вдовиченков, Марат Башаров и Дмитрий Дюжев
фото: Даниил Вершинин

Крафтовая баланда: Владимир Вдовиченков, Марат Башаров и Дмитрий Дюжев
фото: Марат Башаров

Крафтовая баланда: Владимир Вдовиченков, Марат Башаров и Дмитрий Дюжев
фото: Виктория Богатырёва

Смотрите «Ресторан по понятиям» с 20 января 2022 года на платформе Premier.

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фильмы
Душевная кухняМелкие мошенникиРесторан по понятиям

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Крафтовая баланда: Владимир Вдовиченков, Марат Башаров и Дмитрий Дюжев фотографии
Крафтовая баланда: Владимир Вдовиченков, Марат Башаров и Дмитрий Дюжев фотографии
Крафтовая баланда: Владимир Вдовиченков, Марат Башаров и Дмитрий Дюжев фотографии
Крафтовая баланда: Владимир Вдовиченков, Марат Башаров и Дмитрий Дюжев фотографии
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