Крафтовая баланда: Владимир Вдовиченков, Марат Башаров и Дмитрий Дюжев

19 января в Москве прошёл премьерный показ нового комедийного сериала «Ресторан по понятиям», создатели которого беззастенчиво вдохновлялись культовыми фильмами «Душевная кухня» и «Мелкие мошенники». Отмотавшие срок преступники решают совершить последние эпическое ограбление и открывают по соседству с банком ресторан в качестве прикрытия. Тюремная баланда и хамское отношение персонала в глазах посетителей сразу же превращаются в аутентичную концепцию, и временное прикрытие неожиданно начинает приносить грабителям реальный доход и не менее реальное удовольствие. Ах если бы в ресторанном бизнесе всё было так просто.
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