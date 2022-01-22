Приянка Чопра и Ник Джонас впервые стали родителями

Неделю назад в «Vanity Fair» вышло интервью
с Приянкой Чопрой
, в котором 39-летняя актриса недвусмысленно намекает на большие изменения, ожидающие её в 2022 году. Уточнив у журналиста, когда выйдет статья, актриса нагнетает интригу: «Я чувствую, что нахожусь на грани переосмысления себя. Кто такая новая я? Будущее очень будоражит меня. И ужасает тоже. Перемены всегда пугают. Но я столько раз проходила через перемены в своей жизни»
.
Оказалось, что под переменами, которые и будоражат, и вселяют ужас, актриса имела в виду ребёнка. 22 января Приянка и ей муж, музыкант Ник Джонас сообщили на своих страницах в Инстаграме
о том, что стали родителями с помощью суррогатной матери. Новоиспечённые родители ограничились скупым текстовым сообщением, в котором попросили уважать их приватность.
обсуждение >>