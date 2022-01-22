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Приянка Чопра и Ник Джонас впервые стали родителями

22 января
2022 год

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22 января 2022
Неделю назад в «Vanity Fair» вышло интервью с Приянкой Чопрой, в котором 39-летняя актриса недвусмысленно намекает на большие изменения, ожидающие её в 2022 году. Уточнив у журналиста, когда выйдет статья, актриса нагнетает интригу: «Я чувствую, что нахожусь на грани переосмысления себя. Кто такая новая я? Будущее очень будоражит меня. И ужасает тоже. Перемены всегда пугают. Но я столько раз проходила через перемены в своей жизни».

Приянка Чопра и Ник Джонас впервые стали родителями

Оказалось, что под переменами, которые и будоражат, и вселяют ужас, актриса имела в виду ребёнка. 22 января Приянка и ей муж, музыкант Ник Джонас сообщили на своих страницах в Инстаграме о том, что стали родителями с помощью суррогатной матери. Новоиспечённые родители ограничились скупым текстовым сообщением, в котором попросили уважать их приватность.
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Приянка Чопра и Ник Джонас впервые стали родителями фотографии
Приянка Чопра и Ник Джонас впервые стали родителями фотографии
Приянка Чопра и Ник Джонас впервые стали родителями фотографии
Приянка Чопра и Ник Джонас впервые стали родителями фотографии
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