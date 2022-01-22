Леонид Парфёнов рассказал о пороках Серебряного века в спецвыпуске НМДНИ

20 января на видеосервисе START состоялась премьера первого сериала Данилы Козловского«Карамора» - грандиозного костюмированного фантастического триллера о борьбе продажного анархиста Караморы (персонаж одноименного рассказа Максима Горького) с древним орденом вампиров-монархистов. Козловский, выступивший режиссёром и исполнителем заглавной роли, неожиданно умело скрещивает жанры и создаёт потрясающую атмосферу разлагающегося в разврате, мистицизме и политической тревожности предреволюционного Петербурга.
фото: Карамора
В рамках промокампании сериала Леонид Парфёнов изготовил спецвыпуск своего шоу «НМДНИ», посвящённый порокам Серебряного века - одного из самых притягательных периодов российской истории.
Выпуск посвящён, как несложно догадаться из названия, разнообразным модным порокам, гнездящимся в подполье Российской Империи на стыке эпох: спиритические сеансы, порнография в литературе и на фото, «непобедимая проституция», наркотики и алкоголь в условиях сухого закона.
фото: Леонид Парфёнов
Как и в оригинальном проекте «Намедни», которому наследует ютюб-шоу, Парфёнов аппелирует исключительно к фактам, датам, статистике и цитатам.
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