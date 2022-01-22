Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд расстались, отпраздновав первый день рождения сына

Согласно нескольким источникам издания «People»
отношения Эммы Робертс
и Гаррета Хедлунда
не выдержали испытания родительством. Актёры расстались несколько недель назад, отметив первый день рождения сына. Отношения Эммы и Гаррета были скоропалительны - актёры начали встречаться в марте 2019 года, а в декабре 2020 Робертс уже родила сына, которому дали имя Роудс.
И хотя Хедлунд во всём поддерживал Эмму, родительство в период пандемии оказалось гораздо тяжелее, чем ожидали артисты. «Гаррет взял все заботы на себя ещё в период восстановления Эммы после родов. Он убедился в том, что их дом оснащён всем необходимым. И только сейчас она начала возвращаться к более «нормальной» повседневной жизни», - утверждает источник. Издание попыталось связаться с представителями актёров, но пока что не получило официальных комментариев.
В июльском интервью
тому же «People» Робертс призналась, что материнство стало для неё настоящим откровением. Стоило ей родить сына, как она сразу задумалась об экологии, обилии отходов из пластика, органической пище и прочих проблемах будущего, в котором будет жить её ребёнок.
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