Единственный сын Реджины Кинг покончил с собой

«Наша семья опустошена до самой глубины этой потерей. Он был светлым человеком, который переживал о счастье других. Наша семья просит с уважением отнестись к нашему личному пространству. Спасибо» - заявила Кинг в сообщении изданию. Никаких подробностей о произошедшем Реджина разглашать не стала. Актриса родила сына в браке с музыкальным продюсером Айаном Александером-старшим, с которым развелась, когда Айану-младшему исполнилось 11 лет. Сын актрисы пошёл по стопам отца и занимался диджеингом, но очень часто сопровождал маму на премьерах и прочих светских ассамблеях.
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