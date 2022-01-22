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Алина Насибуллина и Пётр Рыков снялись в клипе на песню дуэта «АИГЕЛ»

22 января
2022 год

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22 января 2022
21 января дуэт «АИГЕЛ», чьи песни вошли в саундтрек к сериалу «Топи», представил новый клип на песню «Пыяла» (что в переводе с татарского означает «стекло»). Клип группе сняла актриса и режиссёр Алина Насибуллина, исполнившая главную роль в фильме «Хрусталь». В интервью изданию The Blueprint Алина призналась, что клип - своеобразный черновик её будущего полнометражного фильма. Вместе с Алиной в клипе снялся «женский доктор» Пётр Рыков.

Алина Насибуллина и Пётр Рыков снялись в клипе на песню дуэта «АИГЕЛ»

«Я сейчас готовлюсь к разработке съёмок фильма — запустился процесс поиска финансирования, это долгое и непростое дело. Но проект уже прошёл в шортлист лаборатории для сценаристов и режиссеров «Ленфильм-Дебют» на базе киностудии «Ленфильм».
В треке «АИГЕЛ» «Пыяла» я нашла созвучие с героиней сценария моего фильма. Клип — не совсем кадры из него, но общее настроение и сюжет оттуда. В центре истории — попытка побега героини от организованной её семьей свадьбы. Бежать ей некуда, и лес — единственное место, где она чувствует себя в безопасности и по-настоящему свободной. Она уходит от понятной жизни туда, где человек живет по иным законам, где всё возможно, и смерть — это не конец, а только начало чего-то большего».

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Алина Насибуллина и Пётр Рыков снялись в клипе на песню дуэта «АИГЕЛ» фотографии
Алина Насибуллина и Пётр Рыков снялись в клипе на песню дуэта «АИГЕЛ» фотографии
Алина Насибуллина и Пётр Рыков снялись в клипе на песню дуэта «АИГЕЛ» фотографии
Алина Насибуллина и Пётр Рыков снялись в клипе на песню дуэта «АИГЕЛ» фотографии
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