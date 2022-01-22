Алина Насибуллина и Пётр Рыков снялись в клипе на песню дуэта «АИГЕЛ»

«Я сейчас готовлюсь к разработке съёмок фильма — запустился процесс поиска финансирования, это долгое и непростое дело. Но проект уже прошёл в шортлист лаборатории для сценаристов и режиссеров «Ленфильм-Дебют» на базе киностудии «Ленфильм».
В треке «АИГЕЛ» «Пыяла» я нашла созвучие с героиней сценария моего фильма. Клип — не совсем кадры из него, но общее настроение и сюжет оттуда. В центре истории — попытка побега героини от организованной её семьей свадьбы. Бежать ей некуда, и лес — единственное место, где она чувствует себя в безопасности и по-настоящему свободной. Она уходит от понятной жизни туда, где человек живет по иным законам, где всё возможно, и смерть — это не конец, а только начало чего-то большего».
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