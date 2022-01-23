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Ольга Серябкина возмутилась изображением русских женщин в сериале «И просто так»

23 января
2022 год

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23 января 2022
Вслед за сериалом «Эмили в Париже» праведного женского гнева удостоился сериал «И просто так», премьера которого состоялась на HBO Max в декабре прошлого года. В восьмой серии героиня Кэрри интересуется, как её соседка, молодая женщина, смогла позволить себе дорогостоящее жильё в центре Нью-Йорка. На что агент по недвижимости ей отвечает: «Она русская проститутка, это типичный сценарий». Певица Ольга Серябкина написала у себя в Инстаграме, что такое изображение русских женщин её не устраивает.

Ольга Серябкина возмутилась изображением русских женщин в сериале «И просто так»
фото: Ольга Серябкина

«Какое разочарование я сегодня испытала на просмотре восьмой серии, где оскорбили русских женщин! Сериал, который построен на всеобщей толерантности, но при этом вешают ярлыки на русских. Тенденция оскорбления славянских женщин в каждом сериале меня очень пугает, и я не хочу, чтобы это становилось нормой!», – написала Ольга.

Ольга Серябкина возмутилась изображением русских женщин в сериале «И просто так»
фото: Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Серябкиной

Артистка напомнила подписчикам, что похожая ситуация была с сериалом «Эмили в Париже»: в одной из серий главная героиня знакомится с украинкой Петрой, которую создатели сериала представили вульгарной невежественной воровкой. За что потом извинились. Однако россиянки ответа от HBO пока не получили. Как справедливо отметили в Телеграм-канале «Только никому», вопрос о доходах журналистки Кэрри, которая скупала дорогие туфли и снимала квартиру в Верхнем Ист-Сайде, никогда не поднимался.

Ольга Серябкина возмутилась изображением русских женщин в сериале «И просто так»


«В Инстаграме стали натыкаться на возмущённые посты: в новом сезоне «Секса в большом городе» унизили русских девушек. Обсуждая с подругой новую молодую соседку, Кэрри удивилась, откуда у той деньги на квартиру в таком дорогом районе? На что получила ответ: скорее всего дамочка – русская проститутка. Мол, обычное дело в Нью-Йорке. Но особо общественность это не смутило. И сценаристам сериала, которые носятся с трансгендерами и современной толерантной повесткой, даже не пришлось извиняться. В отличие от создателей «Эмили в Париже». Они сделали новую однокурсницу главной героини – воровкой из Украины, за что после просили прощения. Откуда были деньги на апартаменты у самой Брэдшоу в молодости (которая писала на фрилансе всего одну колонку в неделю в не самой популярной газете, скупала на гонорар дорогие туфли и питалась исключительно в ресторанах) – не уточняется», – написали в Телеграм-канале «Только никому».
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Ольга Серябкина возмутилась изображением русских женщин в сериале «И просто так» фотографии
Ольга Серябкина возмутилась изображением русских женщин в сериале «И просто так» фотографии
Ольга Серябкина возмутилась изображением русских женщин в сериале «И просто так» фотографии
Ольга Серябкина возмутилась изображением русских женщин в сериале «И просто так» фотографии
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