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Владимир Кехман заявил о хищении 4 млн рублей из кассы МХАТ имени Горького

23 января
2022 год

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23 января 2022
Генеральный директор МХАТ имени Горького обратился в полицию после того, как в ходе внеплановой инвентаризации обнаружил пропажу 4,2 млн рублей из кассы театра. Главным подозреваемым по делу о хищении стала бухгалтер театра Галина Гетьман.

Владимир Кехман заявил о хищении 4 млн рублей из кассы МХАТ имени Горького


«По моему обращению было возбуждено дело о хищении. Мы начали инвентаризацию в театре, в сейфе главного бухгалтера не были обнаружены деньги. После я её уволил. Я думаю, что в рамках инвентаризации будет обнаружено много интересного», – сказал Кехман в интервью «Интерфаксу».

Галина проработала в театре семь лет, и доступ к сейфу был только у неё. Однако во время разговора с генеральным директор она отказалась возвращать деньги, заявив, что «готова идти в тюрьму». В письме Кехману Гетьман сообщила, что «самовольно взяла из кассы и присвоила себе на личные нужды 4 млн 222 тыс 126 руб», – передает «Коммерсант».

Владимир Кехман заявил о хищении 4 млн рублей из кассы МХАТ имени Горького

В интервью «Газете.Ru» Кехман рассказал, что для театра важнее вернуть украденные деньги, а не подвергнуть наказанию Гетьман. Он также уверен, что хищением средств Галина занималась не одна: «Мы не хотим, что называется, наказания для неё. Мы просто хотим, чтобы она вернула деньги. Есть ещё эпизоды, которые сейчас мы передаем следствию, которые тоже говорят о том, что с её стороны были очень серьёзные дополнительные нарушения. Мы предоставим все документы с нашей стороны, чтобы разобраться, куда делись эти деньги. Я не знаю, как она будет выходить из этой ситуации. Я не верю, что она действовала одна. Не знаю, кто сообщник, это вопрос следствия. Они профессионалы, должны это выяснить», – рассказал Владимир Кехман.

Владимир Кехман заявил о хищении 4 млн рублей из кассы МХАТ имени Горького


С февраля, в самый разгар театрального сезона, по решению Владимира Кехмана МХАТ имени Горького закроется на капитальный ремонт. Телеграм-канала «Небожена» заподозрил в этом личный интерес гендиректора: «Уж не пытается ли Кехман прикрыть ремонтом свою халатность? Бывшую администрацию МХАТ обвиняли во всех смертных грехах, Кехман намекал то на недостачу, то на воровство, то на халатность. Но проверки МХАТа каждый раз всё-таки показывали, что театр чист. А при новом директоре начались хищения. Взять вот свежую историю, о которой говорят в театре: главный бухгалтер не постеснялся и вынес на глазах у нового директора сумку с 4 млн рублей. Открыл сейф своим ключом, положил стопками и вынес. Следствие началось, наблюдаем».
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Владимир Кехман заявил о хищении 4 млн рублей из кассы МХАТ имени Горького фотографии
Владимир Кехман заявил о хищении 4 млн рублей из кассы МХАТ имени Горького фотографии
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