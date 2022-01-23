Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
100 российских фильмов 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Любовь Толкалина призналась, что в детстве подверглась сексуальному насилию

23 января
2022 год

Лайфстайл >>
23 января 2022
В онлайн-кинотеатре Kion вышла первая серия психологического триллера «Бег улиток», в котором Любовь Толкалина сыграла главную роль. Героиня Толкалиной пережила в детстве сексуальное насилие и теперь всячески избегает романтических отношений с мужчинами. Но заводит их с женщинами. В честь премьеры Любовь опубликовала пост в Инстаграме и рассказала о том, почему решилась на съёмки в проекте. Оказалось, актриса, как и её героиня, тоже подверглась сексуальному насилию в детстве.

Любовь Толкалина призналась, что в детстве подверглась сексуальному насилию
фото: Кадр из сериала «Бег улиток»

«У меня был личный интерес – через мой персонаж разобраться, действительно ли желание двух женщин создать семью и иметь ребенка без какого-либо участия мужчины в основе своей имеет травму. Для меня это особенный проект. Во-первых, я в детстве тоже пережила сексуальное насилие. Во-вторых, я впервые играла эротическую сцену с женщиной», – написала Любовь.

Любовь Толкалина призналась, что в детстве подверглась сексуальному насилию
фото: Кадр из сериала «Бег улиток»

Актриса не стала делиться подробностями происшествия, вместо этого отметив, что сериал о женской травме получился «по-хорошему страшным»: «Мы сделали красивый, честный, сильный, тёмный, классный и по-хорошему страшный сериал о том, чего никто не знает, кроме психотерапевтов. О том, что скрыто от посторонних ушей – что происходит в памяти женщин, переживших сексуальное насилие. Память. Как она бережет травмированное сознание, чтобы человек мог жить дальше», – поделилась впечатлениями Любовь.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Алена Клюхина (Москва)   23.01.2022 - 20:35
На самом деле, послушать актрис - каждая вторая подверглась насилию в том или ином возрасте. Очень жаль, разумеется, если это правда. Но и надеюсь, что не очередноцй повод привлечь внимание читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Елена Проклова рассказала о пережитых в 15 лет домогательствах
Поиск по меткам
откровение
персоны
Любовь Толкалина
фильмы
Бег улиток

фотографии >>
Любовь Толкалина призналась, что в детстве подверглась сексуальному насилию фотографии
Любовь Толкалина призналась, что в детстве подверглась сексуальному насилию фотографии
Любовь Толкалина призналась, что в детстве подверглась сексуальному насилию фотографии
Любовь Толкалина призналась, что в детстве подверглась сексуальному насилию фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Брестская крепость»

Скорбим

Расми Джабраилов
22 января ушёл из жизни актёр Расми Джабраилов.
Арнис Лицитис
21 января ушёл из жизни актёр Арнис Лицитис.
Мит Лоуф
20 января ушёл из жизни актёр Мит Лоуф.
Толеубек Аралбай
20 января ушёл из жизни актёр Толеубек Аралбай.

День рождения >>

Мария Валешная
Филипп Горенштейн
Мария Горичева
Александр Иншаков
Дмитрий Исаев
Валентина Ковель
Юрий Рудченко
Николай Сектименко
Ольга Филиппова
Юэн Бремнер
Леа Дрюкер
Дэн Дюрьи
Жанна Моро
Ричард Роксбург
Рэндольф Скотт
Рутгер Хауэр
все родившиеся 23 января >>

Афиша кино >>

Чемпион из Освенцима
драма
Польша, 2021
Агент 117: Из Африки с любовью
комедия, приключения, шпионский фильм
Кения, Франция, 2021
Морбиус
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Спасти планету
фильм о животных
Великобритания, США, 2020
Исправь меня, если сможешь
драма, комедия
Австрия, Италия, 2020
Обходные пути
драма
Нидерланды, Россия, 2021
Я — Златан
биография, драма, спортивный фильм, экранизация
Швеция, Дания, Нидерланды, 2021
Любовь как бестселлер
комедия, мелодрама
Великобритания, Мексика, 2021
Мария. Спасти Москву
военный фильм, драма
Россия, 2021
Мы — монстры! 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Германия, Великобритания, 2021
Один на один
драма, социальная драма
Великобритания, Италия, Румыния, 2020
Фотоувеличение
детектив, драма, триллер
Великобритания, Италия, 1966
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram