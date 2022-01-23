Любовь Толкалина призналась, что в детстве подверглась сексуальному насилию

В онлайн-кинотеатре Kion вышла первая серия психологического триллера«Бег улиток», в котором Любовь Толкалина сыграла главную роль. Героиня Толкалиной пережила в детстве сексуальное насилие и теперь всячески избегает романтических отношений с мужчинами. Но заводит их с женщинами. В честь премьеры Любовь опубликовала пост в Инстаграме и рассказала о том, почему решилась на съёмки в проекте. Оказалось, актриса, как и её героиня, тоже подверглась сексуальному насилию в детстве.
фото: Кадр из сериала «Бег улиток»
«У меня был личный интерес – через мой персонаж разобраться, действительно ли желание двух женщин создать семью и иметь ребенка без какого-либо участия мужчины в основе своей имеет травму. Для меня это особенный проект. Во-первых, я в детстве тоже пережила сексуальное насилие. Во-вторых, я впервые играла эротическую сцену с женщиной», – написала Любовь.
фото: Кадр из сериала «Бег улиток»
Актриса не стала делиться подробностями происшествия, вместо этого отметив, что сериал о женской травме получился «по-хорошему страшным»: «Мы сделали красивый, честный, сильный, тёмный, классный и по-хорошему страшный сериал о том, чего никто не знает, кроме психотерапевтов. О том, что скрыто от посторонних ушей – что происходит в памяти женщин, переживших сексуальное насилие. Память. Как она бережет травмированное сознание, чтобы человек мог жить дальше», – поделилась впечатлениями Любовь.
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