Ольга Сутулова, Андрей Бурковский и Егор Бероев на катке ВДНХ

22 января на катке ВДНХ состоялся ежегодный благотворительный день Фонда Константина Хабенского
. Уже восьмой год подряд горожане встречаются на льду, чтобы собрать средства для фондов и хосписов и от души покататься на коньках вместе с известными артистами. В этом году на лёд вышли Ольга Сутулова
, Ксения Алфёрова
с мужем Егором Бероевым
, Андрей Бурковский
, Виктор Добронравов
, Антон Богданов
и многие другие.
фото: Константин Хабенский
фото: Антон Богданов, Виктор Виктор Добронравов и Андрей Бурковский
фото: Константин Хабенский и Ольга Сутулова
фото: Евгения Медведева
фото: Егор Бероев и Ксения Алфёрова
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