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Ольга Сутулова, Андрей Бурковский и Егор Бероев на катке ВДНХ

23 января
2022 год

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23 января 2022
22 января на катке ВДНХ состоялся ежегодный благотворительный день Фонда Константина Хабенского. Уже восьмой год подряд горожане встречаются на льду, чтобы собрать средства для фондов и хосписов и от души покататься на коньках вместе с известными артистами. В этом году на лёд вышли Ольга Сутулова, Ксения Алфёрова с мужем Егором Бероевым, Андрей Бурковский, Виктор Добронравов, Антон Богданов и многие другие.

Ольга Сутулова, Андрей Бурковский и Егор Бероев на катке ВДНХ
фото: Константин Хабенский

Ольга Сутулова, Андрей Бурковский и Егор Бероев на катке ВДНХ
фото: Антон Богданов, Виктор Виктор Добронравов и Андрей Бурковский

Ольга Сутулова, Андрей Бурковский и Егор Бероев на катке ВДНХ
фото: Константин Хабенский и Ольга Сутулова

Ольга Сутулова, Андрей Бурковский и Егор Бероев на катке ВДНХ
фото: Евгения Медведева

Ольга Сутулова, Андрей Бурковский и Егор Бероев на катке ВДНХ
фото: Егор Бероев и Ксения Алфёрова

Ольга Сутулова, Андрей Бурковский и Егор Бероев на катке ВДНХ

Ольга Сутулова, Андрей Бурковский и Егор Бероев на катке ВДНХ
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Ольга Сутулова, Андрей Бурковский и Егор Бероев на катке ВДНХ фотографии
Ольга Сутулова, Андрей Бурковский и Егор Бероев на катке ВДНХ фотографии
Ольга Сутулова, Андрей Бурковский и Егор Бероев на катке ВДНХ фотографии
Ольга Сутулова, Андрей Бурковский и Егор Бероев на катке ВДНХ фотографии
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