Гаррета Хедлунда задержали в нетрезвом виде

Спустя всего несколько недель после расставания
с Эммой Робертс
, Гаррета Хедлунда
задержала полиция. В субботу вечером актёра арестовали за появление в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Инцидент произошёл в округе Франклин, штат Теннесси. По сообщению издания TMZ
, Хедлунд был освобождён под залог в размере 2,1 тысячи долларов. Подробности происшествия пока не известны, но, как заявил представитель актёра, Гаррет должен вернуться в суд в марте.
В феврале 2020 года Гаррет уже имел проблемы с законом. Тогда он был арестован за вождение автомобиля в нетрезвом виде и получил три года условно. Поэтому теперь, снова нарушив закон, он может быть подвергнут более серьёзному наказанию.
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