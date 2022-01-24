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Гаррета Хедлунда задержали в нетрезвом виде

24 января
2022 год

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24 января 2022
Спустя всего несколько недель после расставания с Эммой Робертс, Гаррета Хедлунда задержала полиция. В субботу вечером актёра арестовали за появление в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Гаррета Хедлунда задержали в нетрезвом виде


Инцидент произошёл в округе Франклин, штат Теннесси. По сообщению издания TMZ, Хедлунд был освобождён под залог в размере 2,1 тысячи долларов. Подробности происшествия пока не известны, но, как заявил представитель актёра, Гаррет должен вернуться в суд в марте.

В феврале 2020 года Гаррет уже имел проблемы с законом. Тогда он был арестован за вождение автомобиля в нетрезвом виде и получил три года условно. Поэтому теперь, снова нарушив закон, он может быть подвергнут более серьёзному наказанию.
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