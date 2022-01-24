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Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии

24 января
2022 год

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24 января 2022

Вчера на кинофестивале Sundance состоялась премьера документального фильма Phoenix Rising, посвящённого жизни и карьере актрисы Эван Рэйчел Вуд. На фестивале представили только первую часть двухсерийного фильма, и режиссёр картины Эми Берг пояснила, что работа над ним ещё не завершена. В фильме Эван Рэйчел рассказала о съёмках клипа на сингл Мэрилина Мэнсона Heart-Shaped Glasses в 2007 году, в которых она принимала участие. Актриса заявила, что певец изнасиловал её и заснял это на камеру.

Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии

«Мы обсуждали, что нужно будет изобразить на камеру, как мы занимаемся сексом. Но как только включились камеры, он вошёл в меня по-настоящему. Я не давала согласие на это. Это был полный хаос, и я не чувствовала себя в безопасности. Это был действительно травмирующий опыт съёмок видео. Я не знала, как защитить себя или сказать «нет», потому что меня приучили не возражать, а сражаться до конца. Я чувствовала себя ужасно, мне было очень стыдно. Всей съёмочной группе было очень неловко, и никто не знал, что делать. Меня принудили к коммерческому сексу под ложным предлогом. Именно тогда против меня было совершено первое преступление. Меня фактически изнасиловали на камеру», – рассказала Рэйчел.



В те годы пара состояла в отношениях. Эван Рэйчел Вуд и Мэрилин Мэнсон встречались три года, а в 2010 году даже заключили помолвку. В фильме Эван обсуждает и другие аспекты своей жизни с Мэнсоном. Она утвеждает, что он изолировал её от семьи и жестоко обращался с ней во время тура. В феврале прошлого года актриса опубликовала в Инстаграме пост, в котором обвинила музыканта в абьюзе и жестоком обращении. В ответ Мэнсон назвал слова Рэйчел «чудовищным искажением реальности». Эван не единственная, кто заявил о насилии со стороны музыканта. Американская модель Эшли Морган также призналась в том, что Мэнсон наносил ей ножевые ранения и запирал в стеклянной комнате в годы их отношений. Фильм о жизни и карьере актрисы Эван Рэйчел Вуд Phoenix Rising можно будет увидеть на канале HBO в марте.
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Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии фотографии
Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии фотографии
Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии фотографии
Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии фотографии
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