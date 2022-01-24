Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Руки прочь от моей вагины»: Гвинет Пэлтроу представила ароматическую свечу в поддержку репродуктивных женщин

24 января
2022 год

Лайфстайл >>
24 января 2022
На днях Гвинет Пэлтроу представила новую ароматическую свечу «Руки прочь от моей вагины» своего бренда Goop. Выпуск свечи приурочен к 49-й годовщине решения Верховного Суда США по делу «Роу против Уэйда», согласно которому женщины получили конституционное право на прерывание беременности.

«Руки прочь от моей вагины»: Гвинет Пэлтроу представила ароматическую свечу в поддержку репродуктивных женщин

«Руки прочь от моей вагины»: Гвинет Пэлтроу представила ароматическую свечу в поддержку репродуктивных женщин

«Слово «вагина» обладает большой силой. И всё же постоянно приходится говорить: руки прочь. Ваши репродуктивные органы. Ваш выбор», – написала актриса в своём Инстаграме.

Аромат свечи был создан совместно с парфюмером Heretic Parfumes Дугласом Литтлом. В состав вошли нотки кокосового молока, дамасской розы, сырой ванили и кипариса, дополненные ароматом обжаренных зёрен какао. Каждые 25 долларов с продажи свечи будут направлены в Американский союз защиты гражданских свобод, который, в частности, борется за репродуктивные права женщин. Также в коллекции декоративных свечей Гвинет есть экземпляры под названиями «Это пахнет как моя вагина», «Это пахнет как мой оргазм», «Это пахнет как мой брачный контракт» и другие.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Yanny   24.01.2022 - 22:53
Вообще для США это очень важная тема - когда в каких-то штатах женщины все еще не могут сделать аборт - это абсурд и ужас читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Гвинет Пэлтроу запустила в продажу ароматическую свечу с запахом гениталий
Гвинет Пэлтроу продает спрей от энергетических вампиров
Поиск по меткам
Женщины / Феминизмреклама
персоны
Гвинет Пэлтроу

фотографии >>
«Руки прочь от моей вагины»: Гвинет Пэлтроу представила ароматическую свечу в поддержку репродуктивных женщин фотографии
«Руки прочь от моей вагины»: Гвинет Пэлтроу представила ароматическую свечу в поддержку репродуктивных женщин фотографии
«Руки прочь от моей вагины»: Гвинет Пэлтроу представила ароматическую свечу в поддержку репродуктивных женщин фотографии
«Руки прочь от моей вагины»: Гвинет Пэлтроу представила ароматическую свечу в поддержку репродуктивных женщин фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Расми Джабраилов
22 января ушёл из жизни актёр Расми Джабраилов.
Арнис Лицитис
21 января ушёл из жизни актёр Арнис Лицитис.

День рождения >>

Владимир Высоцкий
Стёпа Дягиль
Сергей Мартынов
Александр Петров (IV)
Татьяна Полосина
Андрей Ростоцкий
Иван Рыжов
Николай Сердцев
Ирина Юревич
Малгожата Богданьская
Энвер Гьокай
Миа Киршнер
Эрни Мангольд
Марчин Руй
Тони Сервилло
Каролина Ферраз
все родившиеся 25 января >>

Афиша кино >>

Чемпион из Освенцима
драма
Польша, 2021
Агент 117: Из Африки с любовью
комедия, приключения, шпионский фильм
Кения, Франция, 2021
Морбиус
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Спасти планету
фильм о животных
Великобритания, США, 2020
Исправь меня, если сможешь
драма, комедия
Австрия, Италия, 2020
Обходные пути
драма
Нидерланды, Россия, 2021
Я — Златан
биография, драма, спортивный фильм, экранизация
Швеция, Дания, Нидерланды, 2021
Любовь как бестселлер
комедия, мелодрама
Великобритания, Мексика, 2021
Мария. Спасти Москву
военный фильм, драма
Россия, 2021
Мы — монстры! 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Германия, Великобритания, 2021
Один на один
драма, социальная драма
Великобритания, Италия, Румыния, 2020
Фотоувеличение
детектив, драма, триллер
Великобритания, Италия, 1966
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен