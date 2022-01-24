«Руки прочь от моей вагины»: Гвинет Пэлтроу представила ароматическую свечу в поддержку репродуктивных женщин

На днях Гвинет Пэлтроу представила
новую ароматическую свечу «Руки прочь от моей вагины» своего бренда Goop. Выпуск свечи приурочен к 49-й годовщине решения Верховного Суда США по делу «Роу против Уэйда», согласно которому женщины получили конституционное право на прерывание беременности.
«Слово «вагина» обладает большой силой. И всё же постоянно приходится говорить: руки прочь. Ваши репродуктивные органы. Ваш выбор»
, – написала актриса в своём Инстаграме
.
Аромат свечи был создан совместно с парфюмером Heretic Parfumes Дугласом Литтлом
. В состав вошли нотки кокосового молока, дамасской розы, сырой ванили и кипариса, дополненные ароматом обжаренных зёрен какао. Каждые 25 долларов с продажи свечи будут направлены в Американский союз защиты гражданских свобод, который, в частности, борется за репродуктивные права женщин. Также в коллекции декоративных свечей Гвинет
есть экземпляры под названиями «Это пахнет как моя вагина», «Это пахнет как мой оргазм», «Это пахнет как мой брачный контракт» и другие.
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