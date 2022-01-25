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«Мужчинам дети не нужны»: Любовь Толкалина о женственности, страдании и смирении

25 января
2022 год

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25 января 2022
19 января на видеосервисе «Kion» стартовал сериал «Бег улиток», одну из главных ролей в котором исполнила Любовь Толкалина. В интервью фотографу Георгию Кардаве Любовь рассказала о своём понимании слова «женственность» и тем, как оно соотносится с современными постулатами феминизма.

«Мужчинам дети не нужны»: Любовь Толкалина о женственности, страдании и смирении

«Женственность - это сила. Но понимание своей женственности к женщине приходит через страдание. А страдание всегда происходит у неё в отношениях с мужчиной, когда мужчина пришёл и сказал: «Давай, будет всё по-моему». И она, глубоко вздохнув, говорит: «Хорошо». И вот этот [глубокий вздох и смирение] - это и есть её [духовная] практика. Здесь и нарабатывается её мышца, которая потом позволяет ей быть сильной. Такая обманка, с одной стороны. А с другой стороны, глубокая работа над собой».

«Человек если не будет страдать, он просто не будет мыслить. Вам не кажется, что всё настоящее человеку даётся только через страдания? Я лично такой человек, которому необходимо страдать. Если я не страдаю, если меня очень сильно любят и я всем довольна, я превращаюсь в чудовище. У меня ужасная гордыня, просто зубы сводит».

«Когда ты женственная, ты всегда находишься в состоянии принятия информации. Самое главное качество женщины - это принимать. Так устроена она технически. Мужчина даёт. Женщина кормится мужской энергией.
Женщине про её женственность может рассказать только мужчина. Соответственно, первый мужчина - папа - рассказывает лучше всех. Если вам что-то неизвестно про вашу женственность, идите к папе. Если есть такая возможность. Я очень люблю у папы спрашивать про себя маленькую».

«Мужчинам дети не нужны»: Любовь Толкалина о женственности, страдании и смирении

Постулаты радикальных феминисток, утверждающих, что женщины не должны ничего терпеть, разбиваются, по мнению актрисы, о банальную физиологию и бытовые реалии. «Без терпения не бывает принятия. Всё зависит от того, нужно женщине родить ребёнка или нет. Если ей нужно, если она хочет, то так или иначе ей придётся терпеть. Вы же понимаете, что мужчинам дети не нужны? Они нужны только женщинам. Мужчина живёт себе и живёт, у него есть красотка, он в неё влюблён, у них потрясающий секс. И тут вдруг она к нему приходит и говорит: «А теперь у нас будет третий».
Безусловно в жизни мужчины наступает этот период [осознанного отцовства], но только он отодвигается к какому-то преклонному возрасту. Потому что таких осознанных талантливых отцов - их очень мало. Мужчины очень озабочены собой, самостью своей».

«Каждая женщина немножко Раскольников. Она всё время задаёт вопрос: я тварь дрожащая или право имею? Имеет ли она право быть с мужчиной на равных? Однозначно имеет. Но из-за того, что на протяжении тысячелетий ей приходилось быть “под” и вообще сидеть и не гугукать, сейчас она прям берёт реванш. Ей кажется, что сейчас мы как вырвемся, сейчас мы вам надаём сначала как следует за всё, а потом уже будем с вами на равных».

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«Мужчинам дети не нужны»: Любовь Толкалина о женственности, страдании и смирении фотографии
«Мужчинам дети не нужны»: Любовь Толкалина о женственности, страдании и смирении фотографии
«Мужчинам дети не нужны»: Любовь Толкалина о женственности, страдании и смирении фотографии
«Мужчинам дети не нужны»: Любовь Толкалина о женственности, страдании и смирении фотографии
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